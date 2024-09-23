Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1797 года. Без знака монетного двора. Новодел (Россия, Павел I)
Разновидность: Без знака монетного двора. Новодел
Цены на аукционах (1) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1797 года. Без знака монетного двора. Новодел. Это медная монета периода Павла I. Рекорд цены принадлежит лоту 380 проданному на аукционе SINCONA AG за 18000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.
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