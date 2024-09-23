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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1797 года. Без знака монетного двора. Новодел (Россия, Павел I)

Разновидность: Без знака монетного двора. Новодел

Аверс монеты - 1 копейка 1797 года Без знака монетного двора Новодел - цена монеты - Россия, Павел I Реверс монеты - 1 копейка 1797 года Без знака монетного двора Новодел - цена монеты - Россия, Павел I

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес null гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Павел I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1797
  • Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1797 года. Без знака монетного двора. Новодел. Это медная монета периода Павла I. Рекорд цены принадлежит лоту 380 проданному на аукционе SINCONA AG за 18000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность
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  • SINCONA (1)
Россия 1 копейка 1797 на аукционе SINCONA - October 15, 2014
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1797 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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