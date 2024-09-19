Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1798 года. Без знака монетного двора. Новодел (Россия, Павел I)
Разновидность: Без знака монетного двора. Новодел
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес null гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Павел I
- Номинал 1 копейка
- Год 1798
- Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1798 года. Без знака монетного двора. Новодел. Это медная монета периода Павла I. Рекорд цены принадлежит лоту 94 проданному на аукционе Adolph Hess Nachfolger за 50 Mark. Торги состоялись 9 марта 1913.
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