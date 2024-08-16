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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1797 года КМ. Новодел (Россия, Павел I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 1 копейка 1797 года КМ Новодел - цена монеты - Россия, Павел I Реверс монеты - 1 копейка 1797 года КМ Новодел - цена монеты - Россия, Павел I

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10,24 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Павел I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1797
  • Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1797 года со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Павла I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24906 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1645 USD. Торги состоялись 5 января 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Nomisma (1)
Россия 1 копейка 1797 КМ на аукционе Nomisma - July 3, 2021
Продавец Nomisma
Дата 3 июля 2021
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
1364 $
Цена в валюте аукциона 1150 EUR
Россия 1 копейка 1797 КМ на аукционе Heritage - January 6, 2014
Россия 1 копейка 1797 КМ на аукционе Heritage - January 6, 2014
Продавец Heritage
Дата 6 января 2014
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
1645 $
Цена в валюте аукциона 1645 USD
Россия 1 копейка 1797 КМ на аукционе Goldberg - September 20, 2005
Россия 1 копейка 1797 КМ на аукционе Goldberg - September 20, 2005
Продавец Goldberg
Дата 20 сентября 2005
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
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Россия 1 копейка 1797 КМ на аукционе Goldberg - May 31, 2005
Россия 1 копейка 1797 КМ на аукционе Goldberg - May 31, 2005
Продавец Goldberg
Дата 31 мая 2005
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1797 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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