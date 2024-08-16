Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1797 года КМ. Новодел (Россия, Павел I)
Разновидность: Новодел
Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10,24 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Павел I
- Номинал 1 копейка
- Год 1797
- Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1797 года со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Павла I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24906 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1645 USD. Торги состоялись 5 января 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Nomisma
Дата 3 июля 2021
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
1364 $
Цена в валюте аукциона 1150 EUR
Продавец Heritage
Дата 6 января 2014
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
1645 $
Цена в валюте аукциона 1645 USD
Продавец Goldberg
Дата 20 сентября 2005
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
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