1 копейка 1797 года КМ. Новодел (Россия, Павел I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1797 года со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Павла I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24906 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1645 USD. Торги состоялись 5 января 2014.

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