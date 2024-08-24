1 копейка 1797 года АМ (Россия, Павел I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1797 года со знаком АМ. Это медная монета периода Павла I отчеканена на Аннинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 383 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2000 USD. Торги состоялись 6 октября 2018.

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