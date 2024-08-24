Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1797 года АМ (Россия, Павел I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10,24 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Павел I
- Номинал 1 копейка
- Год 1797
- Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Аннинск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (61) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1797 года со знаком АМ. Это медная монета периода Павла I отчеканена на Аннинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 383 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2000 USD. Торги состоялись 6 октября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Katz
Дата 31 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Александр
Дата 8 марта 2023
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Александр
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 8 марта 2022
Сохранность VF30
Цена
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Где продать?
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