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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1797 года АМ (Россия, Павел I)

Аверс монеты - 1 копейка 1797 года АМ - цена монеты - Россия, Павел I Реверс монеты - 1 копейка 1797 года АМ - цена монеты - Россия, Павел I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10,24 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Павел I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1797
  • Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Аннинск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (61) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1797 года со знаком АМ. Это медная монета периода Павла I отчеканена на Аннинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 383 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2000 USD. Торги состоялись 6 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1797 АМ на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность VF
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 41 EUR
Россия 1 копейка 1797 АМ на аукционе Русское Наследие - May 5, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 5 мая 2024
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
Россия 1 копейка 1797 АМ на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Россия 1 копейка 1797 АМ на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 70 PLN
Россия 1 копейка 1797 АМ на аукционе Katz - January 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1797 АМ на аукционе Русское Наследие - January 21, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 21 января 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1797 АМ на аукционе Russiancoin - August 31, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 31 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1797 АМ на аукционе Katz - August 31, 2023
Продавец Katz
Дата 31 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1797 АМ на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1797 АМ на аукционе Russiancoin - April 13, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 13 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1797 АМ на аукционе Александр - March 8, 2023
Россия 1 копейка 1797 АМ на аукционе Александр - March 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 марта 2023
Сохранность AU50
Цена
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Россия 1 копейка 1797 АМ на аукционе Александр - February 8, 2023
Россия 1 копейка 1797 АМ на аукционе Александр - February 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU55
Цена
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Россия 1 копейка 1797 АМ на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность F
Цена
Россия 1 копейка 1797 АМ на аукционе Katz - December 22, 2022
Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1797 АМ на аукционе Russiancoin - November 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1797 АМ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Россия 1 копейка 1797 АМ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1797 АМ на аукционе Katz - July 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1797 АМ на аукционе AURORA - July 6, 2022
Продавец AURORA
Дата 6 июля 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1797 АМ на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия 1 копейка 1797 АМ на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1797 АМ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Россия 1 копейка 1797 АМ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1797 АМ на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Россия 1 копейка 1797 АМ на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 8 марта 2022
Сохранность VF30
Цена
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Россия 1 копейка 1797 АМ на аукционе Денга1700 - February 19, 2022
Россия 1 копейка 1797 АМ на аукционе Денга1700 - February 19, 2022
Продавец Денга1700
Дата 19 февраля 2022
Сохранность F
Цена

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1797 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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