1 копейка 1798 года ЕМ (Россия, Павел I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1798 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Павла I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 120 проданному на аукционе Империя за 32000 RUB. Торги состоялись 6 декабря 2013.

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