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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1798 года ЕМ (Россия, Павел I)

Аверс монеты - 1 копейка 1798 года ЕМ - цена монеты - Россия, Павел I Реверс монеты - 1 копейка 1798 года ЕМ - цена монеты - Россия, Павел I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10,24 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт шнур вправо
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 19,242,900

Описание

  • Страна Россия
  • Период Павел I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1798
  • Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (171) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1798 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Павла I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 120 проданному на аукционе Империя за 32000 RUB. Торги состоялись 6 декабря 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1798 ЕМ на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 300 RUB
Россия 1 копейка 1798 ЕМ на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1798 ЕМ на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
107 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Россия 1 копейка 1798 ЕМ на аукционе Russiancoin - June 27, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1798 ЕМ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 1 копейка 1798 ЕМ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1798 ЕМ на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1798 ЕМ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1798 ЕМ на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Россия 1 копейка 1798 ЕМ на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1798 ЕМ на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Россия 1 копейка 1798 ЕМ на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1798 ЕМ на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Россия 1 копейка 1798 ЕМ на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка 1798 ЕМ на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность XF
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Россия 1 копейка 1798 ЕМ на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Россия 1 копейка 1798 ЕМ на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
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Россия 1 копейка 1798 ЕМ на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Россия 1 копейка 1798 ЕМ на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность F
Цена
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Россия 1 копейка 1798 ЕМ на аукционе Russiancoin - November 23, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 23 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка 1798 ЕМ на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2023
Россия 1 копейка 1798 ЕМ на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2023
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1798 ЕМ на аукционе MUNZE - October 17, 2023
Продавец MUNZE
Дата 17 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1798 ЕМ на аукционе AURORA - October 5, 2023
Продавец AURORA
Дата 5 октября 2023
Сохранность AU DETAILS ННР
Цена
Россия 1 копейка 1798 ЕМ на аукционе Русское Наследие - August 27, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 27 августа 2023
Сохранность AU50 BN RNGA
Цена
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Россия 1 копейка 1798 ЕМ на аукционе COINSTORE - August 6, 2023
Россия 1 копейка 1798 ЕМ на аукционе COINSTORE - August 6, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 6 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка 1798 ЕМ на аукционе RedSquare - August 5, 2023
Продавец RedSquare
Дата 5 августа 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1798 ЕМ на аукционе AURORA - July 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1798 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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