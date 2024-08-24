Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1801 года ЕМ (Россия, Павел I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10,24 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,708,432
Описание
- Страна Россия
- Период Павел I
- Номинал 1 копейка
- Год 1801
- Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (211) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1801 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Павла I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 443 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1200 USD. Торги состоялись 6 октября 2018.
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