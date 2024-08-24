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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1801 года ЕМ (Россия, Павел I)

Аверс монеты - 1 копейка 1801 года ЕМ - цена монеты - Россия, Павел I Реверс монеты - 1 копейка 1801 года ЕМ - цена монеты - Россия, Павел I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10,24 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,708,432

Описание

  • Страна Россия
  • Период Павел I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1801
  • Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (211) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1801 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Павла I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 443 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1200 USD. Торги состоялись 6 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1801 ЕМ на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность XF
Цена
52 $
Цена в валюте аукциона 40 GBP
Россия 1 копейка 1801 ЕМ на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 2500 RUB
Россия 1 копейка 1801 ЕМ на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1801 ЕМ на аукционе CoinsNB - June 15, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 15 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1801 ЕМ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка 1801 ЕМ на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Россия 1 копейка 1801 ЕМ на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1801 ЕМ на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1801 ЕМ на аукционе MS67 - April 10, 2024
Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
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Россия 1 копейка 1801 ЕМ на аукционе MS67 - April 10, 2024
Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Россия 1 копейка 1801 ЕМ на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1801 ЕМ на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1801 ЕМ на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Россия 1 копейка 1801 ЕМ на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1801 ЕМ на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 копейка 1801 ЕМ на аукционе Русское Наследие - December 24, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU58 BN RNGA
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Россия 1 копейка 1801 ЕМ на аукционе Русское Наследие - December 24, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
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Россия 1 копейка 1801 ЕМ на аукционе Русское Наследие - December 24, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
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Россия 1 копейка 1801 ЕМ на аукционе Русское Наследие - December 24, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 24 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1801 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1801 ЕМ на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
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Россия 1 копейка 1801 ЕМ на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
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Россия 1 копейка 1801 ЕМ на аукционе Русское Наследие - November 12, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 12 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1801 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
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