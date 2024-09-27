Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1798 года КМ (Россия, Павел I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10,24 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Павел I
- Номинал 1 копейка
- Год 1798
- Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (36) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1798 года со знаком КМ. Это медная монета периода Павла I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7485 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 1800 EUR. Торги состоялись 14 октября 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (4)
- Busso Peus (1)
- Coin Cabinet (1)
- Gorny & Mosch (2)
- Katz (7)
- MS67 (1)
- MUNZE (2)
- New York Sale (1)
- Numisbalt (1)
- Rare Coins (5)
- SINCONA (1)
- Александр (4)
- Империя (2)
- Имперская монета (2)
- Монеты и Медали (1)
- Русское Наследие (1)
Продавец MS67
Дата 20 сентября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
692 $
Цена в валюте аукциона 67500 RUB
Продавец Александр
Дата 21 сентября 2022
Сохранность VF20
Цена
176 $
Цена в валюте аукциона 11334 RUB
Продавец Имперская монета
Дата 8 марта 2022
Сохранность VF30
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 26 января 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 25 апреля 2021
Сохранность VF30 BN
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 14 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Busso Peus
Дата 5 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 15 июля 2020
Сохранность VF20
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 23 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи 1 копейка 1798 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск