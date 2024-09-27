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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1798 года КМ (Россия, Павел I)

Аверс монеты - 1 копейка 1798 года КМ - цена монеты - Россия, Павел I Реверс монеты - 1 копейка 1798 года КМ - цена монеты - Россия, Павел I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10,24 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Павел I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1798
  • Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (36) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1798 года со знаком КМ. Это медная монета периода Павла I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7485 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 1800 EUR. Торги состоялись 14 октября 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1798 КМ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 1 копейка 1798 КМ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1798 КМ на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1798 КМ на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1798 КМ на аукционе MS67 - September 20, 2023
Продавец MS67
Дата 20 сентября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
692 $
Цена в валюте аукциона 67500 RUB
Россия 1 копейка 1798 КМ на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1798 КМ на аукционе Александр - September 21, 2022
Россия 1 копейка 1798 КМ на аукционе Александр - September 21, 2022
Продавец Александр
Дата 21 сентября 2022
Сохранность VF20
Цена
176 $
Цена в валюте аукциона 11334 RUB
Россия 1 копейка 1798 КМ на аукционе Александр - August 3, 2022
Россия 1 копейка 1798 КМ на аукционе Александр - August 3, 2022
Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность VF20
Цена
Россия 1 копейка 1798 КМ на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Россия 1 копейка 1798 КМ на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 8 марта 2022
Сохранность VF30
Цена
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Россия 1 копейка 1798 КМ на аукционе AURORA - January 26, 2022
Продавец AURORA
Дата 26 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1798 КМ на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1798 КМ на аукционе Русское Наследие - April 25, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 25 апреля 2021
Сохранность VF30 BN
Цена
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Россия 1 копейка 1798 КМ на аукционе Numisbalt - March 14, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 14 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка 1798 КМ на аукционе AURORA - November 25, 2020
Продавец AURORA
Дата 25 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1798 КМ на аукционе Busso Peus - November 5, 2020
Продавец Busso Peus
Дата 5 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1798 КМ на аукционе Katz - October 4, 2020
Продавец Katz
Дата 4 октября 2020
Сохранность XF
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Россия 1 копейка 1798 КМ на аукционе Katz - July 12, 2020
Продавец Katz
Дата 12 июля 2020
Сохранность XF
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Россия 1 копейка 1798 КМ на аукционе Александр - July 15, 2020
Россия 1 копейка 1798 КМ на аукционе Александр - July 15, 2020
Продавец Александр
Дата 15 июля 2020
Сохранность VF20
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Россия 1 копейка 1798 КМ на аукционе Katz - April 30, 2020
Продавец Katz
Дата 30 апреля 2020
Сохранность XF
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Россия 1 копейка 1798 КМ на аукционе MUNZE - March 18, 2020
Продавец MUNZE
Дата 18 марта 2020
Сохранность XF
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Россия 1 копейка 1798 КМ на аукционе Katz - February 23, 2020
Продавец Katz
Дата 23 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1798 КМ на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Россия 1 копейка 1798 КМ на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность VF35
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1798 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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