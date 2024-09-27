1 копейка 1798 года КМ (Россия, Павел I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1798 года со знаком КМ. Это медная монета периода Павла I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7485 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 1800 EUR. Торги состоялись 14 октября 2009.

Сохранность UNC (2) AU (1) XF (13) VF (16) F (1) Нет оценки (3) Сохранность (слабы) AU55 (1) XF40 (2) VF35 (1) VF30 (2) VF20 (3) SP63 (1) DETAILS (1) RB (1) BN (1) Сервис NGC (1) PCGS (1)

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