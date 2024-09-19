Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1797 года ЕМ (Россия, Павел I)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10,24 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт шнур вправо
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 523,300
Описание
- Страна Россия
- Период Павел I
- Номинал 1 копейка
- Год 1797
- Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (70) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1797 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Павла I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 205 проданному на аукционе Dr. Reinhard Fischer Auktionen за 650 EUR. Торги состоялись 23 мая 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
322 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Продавец COINSTORE
Дата 6 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 5 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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