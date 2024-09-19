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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1797 года ЕМ (Россия, Павел I)

Аверс монеты - 1 копейка 1797 года ЕМ - цена монеты - Россия, Павел I Реверс монеты - 1 копейка 1797 года ЕМ - цена монеты - Россия, Павел I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10,24 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт шнур вправо
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 523,300

Описание

  • Страна Россия
  • Период Павел I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1797
  • Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (70) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1797 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Павла I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 205 проданному на аукционе Dr. Reinhard Fischer Auktionen за 650 EUR. Торги состоялись 23 мая 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1797 ЕМ на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
322 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Россия 1 копейка 1797 ЕМ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность UNC DETAILS ННР
Цена
Россия 1 копейка 1797 ЕМ на аукционе Nomisma Aste - April 1, 2024
Россия 1 копейка 1797 ЕМ на аукционе Nomisma Aste - April 1, 2024
Продавец Nomisma Aste
Дата 1 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1797 ЕМ на аукционе Александр - March 20, 2024
Россия 1 копейка 1797 ЕМ на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность VF30
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 340 RUB
Россия 1 копейка 1797 ЕМ на аукционе MS67 - February 14, 2024
Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
******
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Россия 1 копейка 1797 ЕМ на аукционе Александр - November 22, 2023
Россия 1 копейка 1797 ЕМ на аукционе Александр - November 22, 2023
Продавец Александр
Дата 22 ноября 2023
Сохранность VF30
Цена
Россия 1 копейка 1797 ЕМ на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1797 ЕМ на аукционе COINSTORE - August 6, 2023
Россия 1 копейка 1797 ЕМ на аукционе COINSTORE - August 6, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 6 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка 1797 ЕМ на аукционе Александр - August 2, 2023
Россия 1 копейка 1797 ЕМ на аукционе Александр - August 2, 2023
Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность VF30
Цена
Россия 1 копейка 1797 ЕМ на аукционе Александр - March 8, 2023
Россия 1 копейка 1797 ЕМ на аукционе Александр - March 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 марта 2023
Сохранность VF30
Цена
Россия 1 копейка 1797 ЕМ на аукционе Русское Наследие - March 5, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 5 марта 2023
Сохранность AU
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Россия 1 копейка 1797 ЕМ на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Россия 1 копейка 1797 ЕМ на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Продавец Денга1700
Дата 24 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1797 ЕМ на аукционе Universum Coins GmbH - February 23, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF
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Россия 1 копейка 1797 ЕМ на аукционе Александр - February 8, 2023
Россия 1 копейка 1797 ЕМ на аукционе Александр - February 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF30
Цена
Россия 1 копейка 1797 ЕМ на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1797 ЕМ на аукционе Империя - February 2, 2023
Продавец Империя
Дата 2 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1797 ЕМ на аукционе Coinhouse - December 18, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 18 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1797 ЕМ на аукционе Александр - November 16, 2022
Россия 1 копейка 1797 ЕМ на аукционе Александр - November 16, 2022
Продавец Александр
Дата 16 ноября 2022
Сохранность VF30
Цена
Россия 1 копейка 1797 ЕМ на аукционе Rare Coins - September 7, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1797 ЕМ на аукционе Русское Наследие - April 30, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1797 ЕМ на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Россия 1 копейка 1797 ЕМ на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 8 марта 2022
Сохранность AU50
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1797 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
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