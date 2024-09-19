1 копейка 1797 года ЕМ (Россия, Павел I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1797 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Павла I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 205 проданному на аукционе Dr. Reinhard Fischer Auktionen за 650 EUR. Торги состоялись 23 мая 2013.

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