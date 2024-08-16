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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1797 года ЕМ. Новодел (Россия, Павел I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 1 копейка 1797 года ЕМ Новодел - цена монеты - Россия, Павел I Реверс монеты - 1 копейка 1797 года ЕМ Новодел - цена монеты - Россия, Павел I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10,24 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Павел I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1797
  • Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1797 года со знаком ЕМ. Новодел. Это медная монета периода Павла I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 556 проданному на аукционе SINCONA AG за 3000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1797 ЕМ на аукционе Heritage - September 10, 2023
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
960 $
Цена в валюте аукциона 960 USD
Россия 1 копейка 1797 ЕМ на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность XF
Цена
852 $
Цена в валюте аукциона 850 CHF
Россия 1 копейка 1797 ЕМ на аукционе Heritage - January 19, 2022
Продавец Heritage
Дата 19 января 2022
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
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Россия 1 копейка 1797 ЕМ на аукционе Spink - January 16, 2021
Продавец Spink
Дата 16 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1797 ЕМ на аукционе Империя - March 29, 2019
Продавец Империя
Дата 29 марта 2019
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 копейка 1797 ЕМ на аукционе Александр - February 13, 2019
Россия 1 копейка 1797 ЕМ на аукционе Александр - February 13, 2019
Продавец Александр
Дата 13 февраля 2019
Сохранность AU58
Цена
Россия 1 копейка 1797 ЕМ на аукционе Rare Coins - April 22, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность AU58
Цена
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Россия 1 копейка 1797 ЕМ на аукционе Rare Coins - November 12, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность MS63
Цена
******
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Россия 1 копейка 1797 ЕМ на аукционе Rare Coins - April 23, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность MS65
Цена
Россия 1 копейка 1797 ЕМ на аукционе Rare Coins - April 23, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность AU58
Цена
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Россия 1 копейка 1797 ЕМ на аукционе Künker - February 4, 2016
Продавец Künker
Дата 4 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1797 ЕМ на аукционе Александр - December 19, 2015
Россия 1 копейка 1797 ЕМ на аукционе Александр - December 19, 2015
Продавец Александр
Дата 19 декабря 2015
Сохранность MS62
Цена
Россия 1 копейка 1797 ЕМ на аукционе Heritage - January 14, 2015
Россия 1 копейка 1797 ЕМ на аукционе Heritage - January 14, 2015
Продавец Heritage
Дата 14 января 2015
Сохранность MS62 RD NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1797 ЕМ на аукционе Rare Coins - November 8, 2014
Продавец Rare Coins
Дата 8 ноября 2014
Сохранность MS65
Цена
Россия 1 копейка 1797 ЕМ на аукционе Rare Coins - April 26, 2014
Продавец Rare Coins
Дата 26 апреля 2014
Сохранность MS65
Цена
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Россия 1 копейка 1797 ЕМ на аукционе Александр - March 28, 2014
Россия 1 копейка 1797 ЕМ на аукционе Александр - March 28, 2014
Продавец Александр
Дата 28 марта 2014
Сохранность MS62
Цена
Россия 1 копейка 1797 ЕМ на аукционе Heritage - January 6, 2014
Россия 1 копейка 1797 ЕМ на аукционе Heritage - January 6, 2014
Продавец Heritage
Дата 6 января 2014
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
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Россия 1 копейка 1797 ЕМ на аукционе Александр - March 22, 2013
Россия 1 копейка 1797 ЕМ на аукционе Александр - March 22, 2013
Продавец Александр
Дата 22 марта 2013
Сохранность MS60
Цена
Россия 1 копейка 1797 ЕМ на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 копейка 1797 ЕМ на аукционе Александр - March 25, 2011
Россия 1 копейка 1797 ЕМ на аукционе Александр - March 25, 2011
Продавец Александр
Дата 25 марта 2011
Сохранность MS62 PL
Цена
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Россия 1 копейка 1797 ЕМ на аукционе Александр - January 23, 2009
Россия 1 копейка 1797 ЕМ на аукционе Александр - January 23, 2009
Продавец Александр
Дата 23 января 2009
Сохранность AU58
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1797 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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