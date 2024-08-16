1 копейка 1797 года ЕМ. Новодел (Россия, Павел I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1797 года со знаком ЕМ. Новодел. Это медная монета периода Павла I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 556 проданному на аукционе SINCONA AG за 3000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность UNC (15) AU (6) XF (2) Сохранность (слабы) MS65 (6) MS63 (1) MS62 (5) MS60 (1) AU58 (4) RD (3) RB (1) BN (1) PL (1) Сервис NGC (2) PCGS (3)

Продавец Все фирмы

Gorny & Mosch (1)

Heritage (5)

Künker (1)

Rare Coins (6)

SINCONA (2)

Spink (1)

Александр (6)

Империя (1)