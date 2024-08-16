Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1797 года ЕМ. Новодел (Россия, Павел I)
Разновидность: Новодел
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10,24 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Павел I
- Номинал 1 копейка
- Год 1797
- Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1797 года со знаком ЕМ. Новодел. Это медная монета периода Павла I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 556 проданному на аукционе SINCONA AG за 3000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
960 $
Цена в валюте аукциона 960 USD
Продавец Heritage
Дата 19 января 2022
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
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Продавец Spink
Дата 16 января 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Империя
Дата 29 марта 2019
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность AU58
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность MS63
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность AU58
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 4 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 14 января 2015
Сохранность MS62 RD NGC
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 26 апреля 2014
Сохранность MS65
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 6 января 2014
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 25 марта 2011
Сохранность MS62 PL
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 1 копейка 1797 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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