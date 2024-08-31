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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1799 года ЕМ (Россия, Павел I)

Аверс монеты - 1 копейка 1799 года ЕМ - цена монеты - Россия, Павел I Реверс монеты - 1 копейка 1799 года ЕМ - цена монеты - Россия, Павел I

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10,24 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 23,788,600

Описание

  • Страна Россия
  • Период Павел I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1799
  • Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (177) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1799 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Павла I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 36 проданному на аукционе MS67 за 60000 RUB. Торги состоялись 11 сентября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1799 ЕМ на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 1 копейка 1799 ЕМ на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность MS61 BN PCGS
Цена
Россия 1 копейка 1799 ЕМ на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Россия 1 копейка 1799 ЕМ на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
Россия 1 копейка 1799 ЕМ на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
36 $
Цена в валюте аукциона 3200 RUB
Россия 1 копейка 1799 ЕМ на аукционе CoinsNB - June 15, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 15 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1799 ЕМ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка 1799 ЕМ на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Россия 1 копейка 1799 ЕМ на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1799 ЕМ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Россия 1 копейка 1799 ЕМ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1799 ЕМ на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1799 ЕМ на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1799 ЕМ на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Россия 1 копейка 1799 ЕМ на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность XF
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Россия 1 копейка 1799 ЕМ на аукционе Империя - November 2, 2023
Продавец Империя
Дата 2 ноября 2023
Сохранность VF
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Россия 1 копейка 1799 ЕМ на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Россия 1 копейка 1799 ЕМ на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
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Россия 1 копейка 1799 ЕМ на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность AU55 BN NGC
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Россия 1 копейка 1799 ЕМ на аукционе Русское Наследие - August 27, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 27 августа 2023
Сохранность AU50 BN RNGA
Цена
Россия 1 копейка 1799 ЕМ на аукционе Coinhouse - August 19, 2023
Продавец Coinhouse
Дата 19 августа 2023
Сохранность F
Цена
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Россия 1 копейка 1799 ЕМ на аукционе Stephen Album - August 15, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 15 августа 2023
Сохранность AU
Цена
Продавец WCN
Дата 10 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1799 ЕМ на аукционе Русское Наследие - July 23, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 23 июля 2023
Сохранность AU50 BN RNGA
Цена
Россия 1 копейка 1799 ЕМ на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Россия 1 копейка 1799 ЕМ на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность AU58 BN RNGA
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Россия 1 копейка 1799 ЕМ на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
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Сохранность MS63
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Россия 1 копейка 1799 ЕМ на аукционе Stack's - August 24, 2024
Продавец Stack's
Дата 24 августа 2024
Сохранность MS61 BN PCGS
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1799 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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