Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1799 года ЕМ (Россия, Павел I)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10,24 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 23,788,600
Описание
- Страна Россия
- Период Павел I
- Номинал 1 копейка
- Год 1799
- Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (177) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1799 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Павла I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 36 проданному на аукционе MS67 за 60000 RUB. Торги состоялись 11 сентября 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Ars Time (1)
- Attica Auctions (1)
- Aureo & Calicó (1)
- AURORA (10)
- Baldwin's (1)
- Cieszyńskie CN (1)
- Coinhouse (1)
- Coins.ee (2)
- CoinsNB (1)
- COINSNET (3)
- Emporium Hamburg (1)
- Gärtner (2)
- Goldberg (2)
- Grün (1)
- Haljak Coin Auction (2)
- Katz (16)
- Künker (1)
- La Galerie Numismatique (1)
- MS67 (7)
- MUNZE (1)
- Münzen Gut-Lynt (1)
- Niemczyk (1)
- Numimarket (1)
- Numisbalt (4)
- Numismática Leilões (1)
- Pegasus Auctions (1)
- Rare Coins (27)
- Rauch (1)
- RedSquare (3)
- Reinhard Fischer (1)
- Russiancoin (10)
- SINCONA (4)
- Stack's (1)
- Stephen Album (1)
- Teutoburger (3)
- Universum Coins GmbH (1)
- WAG (1)
- WCN (1)
- WDA - MiM (1)
- Westfälische (1)
- Wójcicki (2)
- Александр (15)
- Денга1700 (2)
- Империя (5)
- Имперская монета (12)
- Монеты и Медали (7)
- Русский Нумизматический Дом (3)
- Русское Наследие (10)
Продавец CoinsNB
Дата 15 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Империя
Дата 2 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coinhouse
Дата 19 августа 2023
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 9
Где купить?
Где продать?
Для продажи 1 копейка 1799 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск