1 копейка 1799 года ЕМ (Россия, Павел I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1799 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Павла I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 36 проданному на аукционе MS67 за 60000 RUB. Торги состоялись 11 сентября 2019.

Сохранность UNC (27) AU (58) XF (49) VF (25) F (2) Нет оценки (14) Сохранность (слабы) MS64 (1) MS63 (9) MS62 (5) MS61 (6) MS60 (1) AU58 (11) AU55 (10) AU53 (5) AU50 (6) XF45 (2) XF40 (1) VF35 (5) F12 (1) DETAILS (2) BN (32) Сервис PCGS (2) NGC (22) RNGA (10) ННР (2)

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