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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1798 года КМ. Новодел (Россия, Павел I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 1 копейка 1798 года КМ Новодел - цена монеты - Россия, Павел I Реверс монеты - 1 копейка 1798 года КМ Новодел - цена монеты - Россия, Павел I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10,24 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт шнур вправо
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Павел I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1798
  • Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1798 года со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Павла I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 580 проданному на аукционе SINCONA AG за 6000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1798 КМ на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность SP63 BN PCGS
Цена
755 $
Цена в валюте аукциона 700 EUR
Россия 1 копейка 1798 КМ на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность SP63 BN PCGS
Цена
Россия 1 копейка 1798 КМ на аукционе Numisbalt - May 21, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность SP63 BN PCGS
Цена
433 $
Цена в валюте аукциона 410 EUR
Россия 1 копейка 1798 КМ на аукционе Rauch - July 18, 2021
Продавец Rauch
Дата 18 июля 2021
Сохранность SP63 BN PCGS
Цена
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Россия 1 копейка 1798 КМ на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Россия 1 копейка 1798 КМ на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность SP64 BN PCGS
Цена
Россия 1 копейка 1798 КМ на аукционе Русское Наследие - April 21, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 21 апреля 2018
Сохранность SP64 BN PCGS
Цена
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Россия 1 копейка 1798 КМ на аукционе Katz - February 25, 2018
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2018
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1798 КМ на аукционе Heritage - September 12, 2017
Россия 1 копейка 1798 КМ на аукционе Heritage - September 12, 2017
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность SP64 BN PCGS
Цена
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Россия 1 копейка 1798 КМ на аукционе Höhn - October 25, 2014
Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1798 КМ на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1798 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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