Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1798 года КМ. Новодел (Россия, Павел I)
Разновидность: Новодел
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10,24 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт шнур вправо
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Павел I
- Номинал 1 копейка
- Год 1798
- Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1798 года со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Павла I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 580 проданному на аукционе SINCONA AG за 6000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность SP63 BN PCGS
Цена
755 $
Цена в валюте аукциона 700 EUR
Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность SP63 BN PCGS
Цена
433 $
Цена в валюте аукциона 410 EUR
Продавец Rauch
Дата 18 июля 2021
Сохранность SP63 BN PCGS
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 21 апреля 2018
Сохранность SP64 BN PCGS
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 25 февраля 2018
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность SP64 BN PCGS
Цена
******
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Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 1 копейка 1798 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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