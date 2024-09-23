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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1799 года КМ. Новодел (Россия, Павел I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 1 копейка 1799 года КМ Новодел - цена монеты - Россия, Павел I Реверс монеты - 1 копейка 1799 года КМ Новодел - цена монеты - Россия, Павел I

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10,24 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Павел I
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1799
  • Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1799 года со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Павла I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 14 проданному на аукционе Александр за 2800 USD. Торги состоялись 18 сентября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1799 КМ на аукционе Александр - September 19, 2015
Россия 1 копейка 1799 КМ на аукционе Александр - September 19, 2015
Продавец Александр
Дата 19 сентября 2015
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1799 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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