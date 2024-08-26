1 копейка 1797 года КМ (Россия, Павел I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1797 года со знаком КМ. Это медная монета периода Павла I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 382 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2000 USD. Торги состоялись 6 октября 2018.

Сохранность UNC (1) AU (11) XF (7) VF (12) F (1) Нет оценки (3) Сохранность (слабы) MS62 (1) AU53 (2) XF45 (1) VF35 (3) VF25 (1) VF20 (1) BN (2) Сервис RNGA (2)

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