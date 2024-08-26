Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1797 года КМ (Россия, Павел I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10,24 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Павел I
- Номинал 1 копейка
- Год 1797
- Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (35) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1797 года со знаком КМ. Это медная монета периода Павла I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 382 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2000 USD. Торги состоялись 6 октября 2018.
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 25 апреля 2021
Сохранность AU53 BN RNGA
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 3 апреля 2021
Сохранность AU53 BN RNGA
Цена
******
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Где продать?
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