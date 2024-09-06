Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1800 года. Без знака монетного двора. Новодел (Россия, Павел I)
Разновидность: Без знака монетного двора. Новодел
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Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1800 года. Без знака монетного двора. Новодел. Это медная монета периода Павла I. Рекорд цены принадлежит лоту 169 проданному на аукционе Adolph Hess Nachfolger за 95 Mark. Торги состоялись 9 марта 1913.
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