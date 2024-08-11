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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1799 года СМ ФЦ (Россия, Павел I)

Аверс монеты - 1 рубль 1799 года СМ ФЦ - цена серебряной монеты - Россия, Павел I Реверс монеты - 1 рубль 1799 года СМ ФЦ - цена серебряной монеты - Россия, Павел I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 37 мм
  • Гурт надпись

Описание

  • Страна Россия
  • Период Павел I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1799
  • Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (51) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1799 года со знаком СМ ФЦ. Это серебряная монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31282 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5875 USD. Торги состоялись 4 января 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1799 СМ ФЦ на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность AU
Цена
1275 $
Цена в валюте аукциона 110000 RUB
Россия 1 рубль 1799 СМ ФЦ на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
1058 $
Цена в валюте аукциона 975 EUR
Россия 1 рубль 1799 СМ ФЦ на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1799 СМ ФЦ на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Россия 1 рубль 1799 СМ ФЦ на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1799 СМ ФЦ на аукционе Heritage - September 10, 2023
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2023
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1799 СМ ФЦ на аукционе AURORA - August 24, 2023
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность AU53 ННР
Цена
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Россия 1 рубль 1799 СМ ФЦ на аукционе Antykwariat u Nilsa - June 16, 2023
Россия 1 рубль 1799 СМ ФЦ на аукционе Antykwariat u Nilsa - June 16, 2023
Продавец Antykwariat u Nilsa
Дата 16 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1799 СМ ФЦ на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1799 СМ ФЦ на аукционе AURORA - March 23, 2023
Продавец AURORA
Дата 23 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1799 СМ ФЦ на аукционе RedSquare - February 26, 2023
Россия 1 рубль 1799 СМ ФЦ на аукционе RedSquare - February 26, 2023
Продавец RedSquare
Дата 26 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1799 СМ ФЦ на аукционе Александр - November 16, 2022
Россия 1 рубль 1799 СМ ФЦ на аукционе Александр - November 16, 2022
Продавец Александр
Дата 16 ноября 2022
Сохранность VF35
Цена
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Россия 1 рубль 1799 СМ ФЦ на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1799 СМ ФЦ на аукционе Künker - July 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июля 2022
Сохранность VF
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Россия 1 рубль 1799 СМ ФЦ на аукционе Numisbalt - June 12, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 12 июня 2022
Сохранность Нет оценки
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Россия 1 рубль 1799 СМ ФЦ на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Россия 1 рубль 1799 СМ ФЦ на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1799 СМ ФЦ на аукционе Golden Lion - May 7, 2022
Продавец Golden Lion
Дата 7 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1799 СМ ФЦ на аукционе Александр - April 6, 2022
Россия 1 рубль 1799 СМ ФЦ на аукционе Александр - April 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 апреля 2022
Сохранность XF40
Цена
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Россия 1 рубль 1799 СМ ФЦ на аукционе Numisbalt - February 13, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1799 СМ ФЦ на аукционе Александр - December 15, 2021
Россия 1 рубль 1799 СМ ФЦ на аукционе Александр - December 15, 2021
Продавец Александр
Дата 15 декабря 2021
Сохранность G4
Цена
Россия 1 рубль 1799 СМ ФЦ на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Россия 1 рубль 1799 СМ ФЦ на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1799 СМ ФЦ на аукционе Русское Наследие - October 30, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 30 октября 2021
Сохранность F
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1799 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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