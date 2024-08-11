Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1799 года СМ ФЦ (Россия, Павел I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 37 мм
- Гурт надпись
Описание
- Страна Россия
- Период Павел I
- Номинал 1 рубль
- Год 1799
- Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (51) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1799 года со знаком СМ ФЦ. Это серебряная монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31282 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5875 USD. Торги состоялись 4 января 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
1058 $
Цена в валюте аукциона 975 EUR
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2023
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность AU53 ННР
Цена
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Продавец Antykwariat u Nilsa
Дата 16 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец AURORA
Дата 23 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Александр
Дата 16 ноября 2022
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 12 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Golden Lion
Дата 7 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Александр
Дата 6 апреля 2022
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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