1 рубль 1799 года СМ ФЦ (Россия, Павел I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1799 года со знаком СМ ФЦ. Это серебряная монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31282 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5875 USD. Торги состоялись 4 января 2015.

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