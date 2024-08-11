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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1799 года СМ МБ (Россия, Павел I)

Аверс монеты - 1 рубль 1799 года СМ МБ - цена серебряной монеты - Россия, Павел I Реверс монеты - 1 рубль 1799 года СМ МБ - цена серебряной монеты - Россия, Павел I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 37 мм
  • Гурт надпись
  • Тираж UNC 3,123,985

Описание

  • Страна Россия
  • Период Павел I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1799
  • Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (406) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1799 года со знаком СМ МБ. Это серебряная монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1585 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 24000 USD. Торги состоялись 6 января 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1799 СМ МБ на аукционе Восточно-европейский - July 27, 2024
Продавец Восточно-европейский
Дата 27 июля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
Россия 1 рубль 1799 СМ МБ на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
841 $
Цена в валюте аукциона 775 EUR
Россия 1 рубль 1799 СМ МБ на аукционе Rauch - June 27, 2024
Продавец Rauch
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
320 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Россия 1 рубль 1799 СМ МБ на аукционе Heritage - June 13, 2024
Продавец Heritage
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Россия 1 рубль 1799 СМ МБ на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Россия 1 рубль 1799 СМ МБ на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1799 СМ МБ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 1 рубль 1799 СМ МБ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1799 СМ МБ на аукционе AURORA - May 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1799 СМ МБ на аукционе Universum Coins GmbH - May 28, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1799 СМ МБ на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1799 СМ МБ на аукционе BAC - May 7, 2024
Продавец BAC
Дата 7 мая 2024
Сохранность F
Цена
Россия 1 рубль 1799 СМ МБ на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1799 СМ МБ на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Россия 1 рубль 1799 СМ МБ на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1799 СМ МБ на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия 1 рубль 1799 СМ МБ на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность VG8
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Россия 1 рубль 1799 СМ МБ на аукционе NOONANS - April 17, 2024
Продавец NOONANS
Дата 17 апреля 2024
Сохранность F
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Россия 1 рубль 1799 СМ МБ на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1799 СМ МБ на аукционе Jean ELSEN - March 23, 2024
Россия 1 рубль 1799 СМ МБ на аукционе Jean ELSEN - March 23, 2024
Продавец Jean ELSEN
Дата 23 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1799 СМ МБ на аукционе Александр - March 20, 2024
Россия 1 рубль 1799 СМ МБ на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность VG8
Цена
Россия 1 рубль 1799 СМ МБ на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Россия 1 рубль 1799 СМ МБ на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1799 СМ МБ на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Россия 1 рубль 1799 СМ МБ на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность VF35 NGC
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Россия 1 рубль 1799 СМ МБ на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Россия 1 рубль 1799 СМ МБ на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1799 СМ МБ на аукционе BAC - February 20, 2024
Продавец BAC
Дата 20 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Где купить?
Россия 1 рубль 1799 СМ МБ на аукционе Nomisma - August 31, 2024
Россия 1 рубль 1799 СМ МБ на аукционе Nomisma - August 31, 2024
Продавец Nomisma
Дата 31 августа 2024
Сохранность AU
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1799 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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