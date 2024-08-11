1 рубль 1799 года СМ МБ (Россия, Павел I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1799 года со знаком СМ МБ. Это серебряная монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1585 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 24000 USD. Торги состоялись 6 января 2008.

Сохранность PROOF (1) UNC (32) AU (66) XF (96) VF (134) F (33) VG (4) G (3) AG (2) Нет оценки (32) Сохранность (слабы) MS64 (1) MS63 (6) MS62 (5) MS61 (7) MS60 (7) AU58 (11) AU55 (5) AU53 (5) AU50 (17) XF45 (15) XF40 (12) VF35 (18) VF30 (1) VF25 (4) VF20 (4) F15 (4) F12 (3) VG8 (2) G6 (1) G4 (1) DETAILS (1) Сервис NGC (41) PCGS (23) ННР (4) RNGA (3)

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