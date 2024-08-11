Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1799 года СМ МБ (Россия, Павел I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 37 мм
- Гурт надпись
- Тираж UNC 3,123,985
Описание
- Страна Россия
- Период Павел I
- Номинал 1 рубль
- Год 1799
- Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (406) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1799 года со знаком СМ МБ. Это серебряная монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1585 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 24000 USD. Торги состоялись 6 января 2008.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
841 $
Цена в валюте аукциона 775 EUR
Продавец Heritage
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность VG8
Цена
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Продавец NOONANS
Дата 17 апреля 2024
Сохранность F
Цена
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Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 23 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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