Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1799 года СМ МБ. "ПОЛТНИА" (Россия, Павел I)
Разновидность: "ПОЛТНИА"
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 10,37 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 284,001
Описание
- Страна Россия
- Период Павел I
- Номинал Полтина
- Год 1799
- Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1799 года со знаком СМ МБ. "ПОЛТНИА". Это серебряная монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 587 проданному на аукционе SINCONA AG за 9000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
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Продавец Денга1700
Дата 18 июня 2022
Сохранность Нет оценки
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Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Александр
Дата 10 ноября 2021
Сохранность F DETAILS ННР
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 29 апреля 2021
Сохранность VF
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Продавец Heritage
Дата 8 января 2018
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 5 февраля 2016
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность XF
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Где продать?
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