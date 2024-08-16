Полтина 1799 года СМ МБ. "ПОЛТНИА" (Россия, Павел I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1799 года со знаком СМ МБ. "ПОЛТНИА". Это серебряная монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 587 проданному на аукционе SINCONA AG за 9000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

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