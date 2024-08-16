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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1799 года СМ МБ. "ПОЛТНИА" (Россия, Павел I)

Разновидность: "ПОЛТНИА"

Аверс монеты - Полтина 1799 года СМ МБ "ПОЛТНИА" - цена серебряной монеты - Россия, Павел I Реверс монеты - Полтина 1799 года СМ МБ "ПОЛТНИА" - цена серебряной монеты - Россия, Павел I

Фотография: Sincona AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 10,37 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 284,001

Описание

  • Страна Россия
  • Период Павел I
  • Номинал Полтина
  • Год 1799
  • Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1799 года со знаком СМ МБ. "ПОЛТНИА". Это серебряная монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 587 проданному на аукционе SINCONA AG за 9000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина 1799 СМ МБ на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность VF
Цена
825 $
Цена в валюте аукциона 75000 RUB
Россия Полтина 1799 СМ МБ на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность F
Цена
Россия Полтина 1799 СМ МБ на аукционе Александр - February 8, 2023
Россия Полтина 1799 СМ МБ на аукционе Александр - February 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF25
Цена
472 $
Цена в валюте аукциона 34065 RUB
Россия Полтина 1799 СМ МБ на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность F
Цена
Россия Полтина 1799 СМ МБ на аукционе Rare Coins - September 7, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность F
Цена
Россия Полтина 1799 СМ МБ на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Россия Полтина 1799 СМ МБ на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Продавец Денга1700
Дата 18 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полтина 1799 СМ МБ на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность F
Цена
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Россия Полтина 1799 СМ МБ на аукционе Rare Coins - April 6, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность F
Цена
Россия Полтина 1799 СМ МБ на аукционе Александр - November 10, 2021
Россия Полтина 1799 СМ МБ на аукционе Александр - November 10, 2021
Продавец Александр
Дата 10 ноября 2021
Сохранность F DETAILS ННР
Цена
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Россия Полтина 1799 СМ МБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 29, 2021
Россия Полтина 1799 СМ МБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 29, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 29 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1799 СМ МБ на аукционе Александр - April 7, 2021
Россия Полтина 1799 СМ МБ на аукционе Александр - April 7, 2021
Продавец Александр
Дата 7 апреля 2021
Сохранность F15
Цена
Россия Полтина 1799 СМ МБ на аукционе Stack's - January 15, 2021
Россия Полтина 1799 СМ МБ на аукционе Stack's - January 15, 2021
Продавец Stack's
Дата 15 января 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
Россия Полтина 1799 СМ МБ на аукционе Александр - August 28, 2019
Россия Полтина 1799 СМ МБ на аукционе Александр - August 28, 2019
Продавец Александр
Дата 28 августа 2019
Сохранность VF25
Цена
Россия Полтина 1799 СМ МБ на аукционе AURORA - August 27, 2018
Продавец AURORA
Дата 27 августа 2018
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1799 СМ МБ на аукционе AURORA - July 31, 2018
Продавец AURORA
Дата 31 июля 2018
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1799 СМ МБ на аукционе Heritage - January 8, 2018
Россия Полтина 1799 СМ МБ на аукционе Heritage - January 8, 2018
Продавец Heritage
Дата 8 января 2018
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия Полтина 1799 СМ МБ на аукционе AURORA - June 20, 2017
Продавец AURORA
Дата 20 июня 2017
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1799 СМ МБ на аукционе Stack's - February 5, 2016
Россия Полтина 1799 СМ МБ на аукционе Stack's - February 5, 2016
Продавец Stack's
Дата 5 февраля 2016
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 февраля 2015
Сохранность F
Цена
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Россия Полтина 1799 СМ МБ на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1799 СМ МБ на аукционе Künker - January 31, 2007
Продавец Künker
Дата 31 января 2007
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1799 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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