Полуполтинник 1799 года СМ ФЦ (Россия, Павел I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1799 года со знаком СМ ФЦ. Это серебряная монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 589 проданному на аукционе SINCONA AG за 4250 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

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