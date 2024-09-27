Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полуполтинник 1799 года СМ ФЦ (Россия, Павел I)
Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 5,18 гр
- Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Павел I
- Номинал Полуполтинник
- Год 1799
- Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1799 года со знаком СМ ФЦ. Это серебряная монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 589 проданному на аукционе SINCONA AG за 4250 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
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Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
3600 $
Цена в валюте аукциона 3600 USD
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 17 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
2640 $
Цена в валюте аукциона 175000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2018
Сохранность MS62
Цена
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Продавец Александр
Дата 15 февраля 2016
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Империя
Дата 6 декабря 2014
Сохранность AU50 NGC
Цена
******
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 18 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 26 апреля 2010
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
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