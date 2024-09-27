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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полуполтинник 1799 года СМ ФЦ (Россия, Павел I)

Аверс монеты - Полуполтинник 1799 года СМ ФЦ - цена серебряной монеты - Россия, Павел I Реверс монеты - Полуполтинник 1799 года СМ ФЦ - цена серебряной монеты - Россия, Павел I

Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 5,18 гр
  • Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Павел I
  • Номинал Полуполтинник
  • Год 1799
  • Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1799 года со знаком СМ ФЦ. Это серебряная монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 589 проданному на аукционе SINCONA AG за 4250 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полуполтинник 1799 СМ ФЦ на аукционе Знак - May 28, 2020
Продавец Знак
Дата 28 мая 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полуполтинник 1799 СМ ФЦ на аукционе Русское Наследие - October 12, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
3600 $
Цена в валюте аукциона 3600 USD
Россия Полуполтинник 1799 СМ ФЦ на аукционе Rare Coins - June 19, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 19 июня 2019
Сохранность AU
Цена
Россия Полуполтинник 1799 СМ ФЦ на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 17, 2019
Россия Полуполтинник 1799 СМ ФЦ на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 17, 2019
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 17 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
2640 $
Цена в валюте аукциона 175000 RUB
Россия Полуполтинник 1799 СМ ФЦ на аукционе Имперская монета - September 4, 2018
Россия Полуполтинник 1799 СМ ФЦ на аукционе Имперская монета - September 4, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 4 сентября 2018
Сохранность F12
Цена
Россия Полуполтинник 1799 СМ ФЦ на аукционе Rare Coins - June 16, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2018
Сохранность MS62
Цена
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Россия Полуполтинник 1799 СМ ФЦ на аукционе Александр - February 15, 2016
Россия Полуполтинник 1799 СМ ФЦ на аукционе Александр - February 15, 2016
Продавец Александр
Дата 15 февраля 2016
Сохранность XF45
Цена
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Россия Полуполтинник 1799 СМ ФЦ на аукционе Империя - November 21, 2015
Продавец Империя
Дата 21 ноября 2015
Сохранность VF
Цена
Россия Полуполтинник 1799 СМ ФЦ на аукционе Александр - November 26, 2015
Россия Полуполтинник 1799 СМ ФЦ на аукционе Александр - November 26, 2015
Продавец Александр
Дата 26 ноября 2015
Сохранность XF40
Цена
Россия Полуполтинник 1799 СМ ФЦ на аукционе Империя - December 6, 2014
Продавец Империя
Дата 6 декабря 2014
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Россия Полуполтинник 1799 СМ ФЦ на аукционе Gorny & Mosch - October 18, 2013
Продавец Gorny & Mosch
Дата 18 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Россия Полуполтинник 1799 СМ ФЦ на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Россия Полуполтинник 1799 СМ ФЦ на аукционе Westfälische - September 13, 2011
Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Россия Полуполтинник 1799 СМ ФЦ на аукционе Heritage - April 26, 2010
Россия Полуполтинник 1799 СМ ФЦ на аукционе Heritage - April 26, 2010
Продавец Heritage
Дата 26 апреля 2010
Сохранность VF
Цена
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Россия Полуполтинник 1799 СМ ФЦ на аукционе Gorny & Mosch - March 6, 2006
Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2006
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полуполтинник 1799 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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