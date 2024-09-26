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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1799 года СМ ФЦ. "ПОЛТНИА" (Россия, Павел I)

Разновидность: "ПОЛТНИА"

Аверс монеты - Полтина 1799 года СМ ФЦ "ПОЛТНИА" - цена серебряной монеты - Россия, Павел I Реверс монеты - Полтина 1799 года СМ ФЦ "ПОЛТНИА" - цена серебряной монеты - Россия, Павел I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 10,37 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Павел I
  • Номинал Полтина
  • Год 1799
  • Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1799 года со знаком СМ ФЦ. "ПОЛТНИА". Это серебряная монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 54330 проданному на аукционе Stack's Bowers за 9500 USD. Торги состоялись 13 января 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WCN (1)
  • Александр (2)
Россия Полтина 1799 СМ ФЦ на аукционе Stack's - January 14, 2024
Россия Полтина 1799 СМ ФЦ на аукционе Stack's - January 14, 2024
Продавец Stack's
Дата 14 января 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
9500 $
Цена в валюте аукциона 9500 USD
Россия Полтина 1799 СМ ФЦ на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
8911 $
Цена в валюте аукциона 900000 RUB
Россия Полтина 1799 СМ ФЦ на аукционе Александр - November 26, 2021
Россия Полтина 1799 СМ ФЦ на аукционе Александр - November 26, 2021
Продавец Александр
Дата 26 ноября 2021
Сохранность AU55
Цена
Россия Полтина 1799 СМ ФЦ на аукционе Rare Coins - December 18, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 18 декабря 2019
Сохранность VF25 PCGS
Цена
Россия Полтина 1799 СМ ФЦ на аукционе Katz - November 25, 2018
Продавец Katz
Дата 25 ноября 2018
Сохранность VF25 PCGS
Цена
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Россия Полтина 1799 СМ ФЦ на аукционе Rare Coins - October 4, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 4 октября 2017
Сохранность VF25 PCGS
Цена
Россия Полтина 1799 СМ ФЦ на аукционе Александр - December 16, 2016
Россия Полтина 1799 СМ ФЦ на аукционе Александр - December 16, 2016
Продавец Александр
Дата 16 декабря 2016
Сохранность AU55
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 июня 2006
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1799 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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