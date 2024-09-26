Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1799 года СМ ФЦ. "ПОЛТНИА" (Россия, Павел I)
Разновидность: "ПОЛТНИА"
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 10,37 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9,0012 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Павел I
- Номинал Полтина
- Год 1799
- Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1799 года со знаком СМ ФЦ. "ПОЛТНИА". Это серебряная монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 54330 проданному на аукционе Stack's Bowers за 9500 USD. Торги состоялись 13 января 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Александр (2)
Продавец Stack's
Дата 14 января 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
9500 $
Цена в валюте аукциона 9500 USD
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
8911 $
Цена в валюте аукциона 900000 RUB
Продавец Katz
Дата 25 ноября 2018
Сохранность VF25 PCGS
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 16 декабря 2016
Сохранность AU55
Цена
******
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Где продать?
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