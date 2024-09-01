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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Деньга 1799 года КМ (Россия, Павел I)

Аверс монеты - Деньга 1799 года КМ - цена монеты - Россия, Павел I Реверс монеты - Деньга 1799 года КМ - цена монеты - Россия, Павел I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,12 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Павел I
  • Номинал Деньга
  • Год 1799
  • Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (45) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1799 года со знаком КМ. Это медная монета периода Павла I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 126 проданному на аукционе Империя за 60000 RUB. Торги состоялись 6 декабря 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Деньга 1799 КМ на аукционе Русское Наследие - May 5, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 5 мая 2024
Сохранность AU50 BN RNGA
Цена
136 $
Цена в валюте аукциона 12500 RUB
Россия Деньга 1799 КМ на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Россия Деньга 1799 КМ на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность AU53 BN RNGA
Цена
Россия Деньга 1799 КМ на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Деньга 1799 КМ на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
Россия Деньга 1799 КМ на аукционе Александр - November 16, 2022
Россия Деньга 1799 КМ на аукционе Александр - November 16, 2022
Продавец Александр
Дата 16 ноября 2022
Сохранность XF45
Цена
152 $
Цена в валюте аукциона 9362 RUB
Россия Деньга 1799 КМ на аукционе Александр - October 19, 2022
Россия Деньга 1799 КМ на аукционе Александр - October 19, 2022
Продавец Александр
Дата 19 октября 2022
Сохранность XF45
Цена
Россия Деньга 1799 КМ на аукционе Александр - August 3, 2022
Россия Деньга 1799 КМ на аукционе Александр - August 3, 2022
Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность XF45
Цена
Россия Деньга 1799 КМ на аукционе Александр - July 6, 2022
Россия Деньга 1799 КМ на аукционе Александр - July 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 июля 2022
Сохранность XF40
Цена
Россия Деньга 1799 КМ на аукционе Александр - May 11, 2022
Россия Деньга 1799 КМ на аукционе Александр - May 11, 2022
Продавец Александр
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF40
Цена
Россия Деньга 1799 КМ на аукционе Александр - April 6, 2022
Россия Деньга 1799 КМ на аукционе Александр - April 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 апреля 2022
Сохранность XF40
Цена
Россия Деньга 1799 КМ на аукционе Александр - February 9, 2022
Россия Деньга 1799 КМ на аукционе Александр - February 9, 2022
Продавец Александр
Дата 9 февраля 2022
Сохранность XF40
Цена
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Россия Деньга 1799 КМ на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
Россия Деньга 1799 КМ на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Деньга 1799 КМ на аукционе Александр - November 10, 2021
Россия Деньга 1799 КМ на аукционе Александр - November 10, 2021
Продавец Александр
Дата 10 ноября 2021
Сохранность XF45
Цена
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Россия Деньга 1799 КМ на аукционе Rare Coins - October 13, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность VF
Цена
Россия Деньга 1799 КМ на аукционе Rare Coins - October 2, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 2 октября 2021
Сохранность AU53
Цена
Россия Деньга 1799 КМ на аукционе Империя - September 17, 2021
Продавец Империя
Дата 17 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
Россия Деньга 1799 КМ на аукционе Katz - August 1, 2021
Продавец Katz
Дата 1 августа 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Деньга 1799 КМ на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия Деньга 1799 КМ на аукционе Rare Coins - December 16, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия Деньга 1799 КМ на аукционе Rare Coins - December 16, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Деньга 1799 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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