Деньга 1799 года КМ (Россия, Павел I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1799 года со знаком КМ. Это медная монета периода Павла I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 126 проданному на аукционе Империя за 60000 RUB. Торги состоялись 6 декабря 2013.

Сохранность AU (3) XF (18) VF (20) Нет оценки (4) Сохранность (слабы) AU53 (2) AU50 (1) XF45 (4) XF40 (5) VF35 (5) BN (2) Сервис RNGA (2)

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