Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Деньга 1799 года КМ (Россия, Павел I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,12 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Павел I
- Номинал Деньга
- Год 1799
- Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (45) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Деньга 1799 года со знаком КМ. Это медная монета периода Павла I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 126 проданному на аукционе Империя за 60000 RUB. Торги состоялись 6 декабря 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (1)
- Katz (5)
- Künker (2)
- Rare Coins (13)
- SINCONA (3)
- Александр (9)
- Империя (5)
- Имперская монета (5)
- Русское Наследие (2)
Продавец Русское Наследие
Дата 5 мая 2024
Сохранность AU50 BN RNGA
Цена
136 $
Цена в валюте аукциона 12500 RUB
Продавец Александр
Дата 9 февраля 2022
Сохранность XF40
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 10 ноября 2021
Сохранность XF45
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 1 августа 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123
Где продать?
Для продажи Деньга 1799 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск