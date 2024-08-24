Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 рублей 1799 года СМ АИ (Россия, Павел I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Золото (0,986)
- Вес 6,08 гр
- Чистого золота (0,1927 oz) 5,9949 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт шнур вправо
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 107,814
Описание
- Страна Россия
- Период Павел I
- Номинал 5 рублей
- Год 1799
- Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1799 года со знаком СМ АИ. Это золотая монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1358 проданному на аукционе Stack's Bowers за 54050 USD. Торги состоялись 10 сентября 2008.
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Продавец Rare Coins
Дата 7 апреля 2021
Сохранность VF25 NGC
Цена
7465 $
Цена в валюте аукциона 580000 RUB
Продавец Империя
Дата 3 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 20 октября 2020
Сохранность XF45
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 26 сентября 2019
Сохранность VF25 NGC
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 4 июля 2019
Сохранность VF35 NGC
Цена
******
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Продавец Империя
Дата 27 апреля 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность MS60
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 24 марта 2017
Сохранность AU53
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность AU53
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 27 марта 2015
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 13 декабря 2014
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 3 июля 2014
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2013
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
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