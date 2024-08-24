5 рублей 1799 года СМ АИ (Россия, Павел I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1799 года со знаком СМ АИ. Это золотая монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1358 проданному на аукционе Stack's Bowers за 54050 USD. Торги состоялись 10 сентября 2008.

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