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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 рублей 1799 года СМ АИ (Россия, Павел I)

Аверс монеты - 5 рублей 1799 года СМ АИ - цена золотой монеты - Россия, Павел I Реверс монеты - 5 рублей 1799 года СМ АИ - цена золотой монеты - Россия, Павел I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Золото (0,986)
  • Вес 6,08 гр
  • Чистого золота (0,1927 oz) 5,9949 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт шнур вправо
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 107,814

Описание

  • Страна Россия
  • Период Павел I
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1799
  • Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1799 года со знаком СМ АИ. Это золотая монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1358 проданному на аукционе Stack's Bowers за 54050 USD. Торги состоялись 10 сентября 2008.

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Россия 5 рублей 1799 СМ АИ на аукционе Империя - March 28, 2024
Продавец Империя
Дата 28 марта 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 5 рублей 1799 СМ АИ на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 5 рублей 1799 СМ АИ на аукционе Rare Coins - December 4, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 4 декабря 2021
Сохранность AU50 ННР
Цена
Россия 5 рублей 1799 СМ АИ на аукционе Rare Coins - September 8, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 8 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 5 рублей 1799 СМ АИ на аукционе Rare Coins - June 5, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 5 июня 2021
Сохранность XF45
Цена
Россия 5 рублей 1799 СМ АИ на аукционе Sonntag - June 1, 2021
Продавец Sonntag
Дата 1 июня 2021
Сохранность VF
Цена
9774 $
Цена в валюте аукциона 8000 EUR
Россия 5 рублей 1799 СМ АИ на аукционе Rare Coins - April 7, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 7 апреля 2021
Сохранность VF25 NGC
Цена
7465 $
Цена в валюте аукциона 580000 RUB
Россия 5 рублей 1799 СМ АИ на аукционе Империя - April 3, 2021
Продавец Империя
Дата 3 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 рублей 1799 СМ АИ на аукционе Rare Coins - January 27, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 27 января 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 5 рублей 1799 СМ АИ на аукционе Имперская монета - October 20, 2020
Россия 5 рублей 1799 СМ АИ на аукционе Имперская монета - October 20, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 20 октября 2020
Сохранность XF45
Цена
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Россия 5 рублей 1799 СМ АИ на аукционе Katz - September 26, 2019
Продавец Katz
Дата 26 сентября 2019
Сохранность VF25 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1799 СМ АИ на аукционе Katz - July 4, 2019
Продавец Katz
Дата 4 июля 2019
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1799 СМ АИ на аукционе Империя - April 27, 2019
Продавец Империя
Дата 27 апреля 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1799 СМ АИ на аукционе Rare Coins - November 10, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность MS60
Цена
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Россия 5 рублей 1799 СМ АИ на аукционе Александр - March 24, 2017
Россия 5 рублей 1799 СМ АИ на аукционе Александр - March 24, 2017
Продавец Александр
Дата 24 марта 2017
Сохранность AU53
Цена
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Россия 5 рублей 1799 СМ АИ на аукционе Rare Coins - April 23, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность AU53
Цена
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Россия 5 рублей 1799 СМ АИ на аукционе Александр - March 27, 2015
Россия 5 рублей 1799 СМ АИ на аукционе Александр - March 27, 2015
Продавец Александр
Дата 27 марта 2015
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1799 СМ АИ на аукционе Александр - December 13, 2014
Россия 5 рублей 1799 СМ АИ на аукционе Александр - December 13, 2014
Продавец Александр
Дата 13 декабря 2014
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1799 СМ АИ на аукционе Künker - July 3, 2014
Продавец Künker
Дата 3 июля 2014
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1799 СМ АИ на аукционе Künker - March 15, 2013
Продавец Künker
Дата 15 марта 2013
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 рублей 1799 СМ АИ на аукционе Künker - June 24, 2011
Продавец Künker
Дата 24 июня 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 рублей 1799 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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