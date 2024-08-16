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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Золотые монеты 5 рублей Павла I - Россия

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5 рублей 1798-1801

Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи
1798 СМ ФЦ 147,473 R 0 561798 СП ОМ - R1 0 21798 СП ОМ Новодел - R3 0 01799 СМ АИ 107,814 R 0 241800 СМ ОМ 65,602 R 0 151800 СП ОМ "СП ОМ" под картушем - R1 0 101800 СМ АИ Новодел - R4 0 31801 СМ АИ 180,000 R 0 701801 СМ АИ Новодел 180,000 R4 0 0
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