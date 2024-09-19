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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 рублей 1800 года СМ ОМ (Россия, Павел I)

Аверс монеты - 5 рублей 1800 года СМ ОМ - цена золотой монеты - Россия, Павел I Реверс монеты - 5 рублей 1800 года СМ ОМ - цена золотой монеты - Россия, Павел I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Золото (0,986)
  • Вес 6,08 гр
  • Чистого золота (0,1927 oz) 5,9949 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 65,602

Описание

  • Страна Россия
  • Период Павел I
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1800
  • Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1800 года со знаком СМ ОМ. Это золотая монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 74 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 2700000 RUB. Торги состоялись 25 февраля 2017.

Сохранность
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Россия 5 рублей 1800 СМ ОМ на аукционе Rare Coins - June 5, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 5 июня 2021
Сохранность AU58
Цена
32938 $
Цена в валюте аукциона 2400000 RUB
Россия 5 рублей 1800 СМ ОМ на аукционе Rare Coins - January 27, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 27 января 2021
Сохранность AU
Цена
Россия 5 рублей 1800 СМ ОМ на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность AU58
Цена
39000 $
Цена в валюте аукциона 39000 USD
Россия 5 рублей 1800 СМ ОМ на аукционе Rare Coins - April 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность AU58
Цена
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Россия 5 рублей 1800 СМ ОМ на аукционе Rare Coins - November 11, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность AU53
Цена
Россия 5 рублей 1800 СМ ОМ на аукционе Имперская монета - October 8, 2017
Россия 5 рублей 1800 СМ ОМ на аукционе Имперская монета - October 8, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 8 октября 2017
Сохранность AU58
Цена
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Россия 5 рублей 1800 СМ ОМ на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 25, 2017
Россия 5 рублей 1800 СМ ОМ на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 25, 2017
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1800 СМ ОМ на аукционе TimeLine Auctions - September 3, 2016
Продавец TimeLine Auctions
Дата 3 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1800 СМ ОМ на аукционе Künker - September 28, 2015
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1800 СМ ОМ на аукционе New York Sale - January 6, 2011
Продавец New York Sale
Дата 6 января 2011
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Россия 5 рублей 1800 СМ ОМ на аукционе Gorny & Mosch - October 10, 2006
Продавец Gorny & Mosch
Дата 10 октября 2006
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1800 СМ ОМ на аукционе UBS - January 28, 2002
Продавец UBS
Дата 28 января 2002
Сохранность VF
Цена
Россия 5 рублей 1800 СМ ОМ на аукционе Renaissance Auctions LLC - August 13, 2000
Россия 5 рублей 1800 СМ ОМ на аукционе Renaissance Auctions LLC - August 13, 2000
Из коллекции Коллекции Ренессанса
Продавец Renaissance Auctions LLC
Дата 13 августа 2000
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1800 СМ ОМ на аукционе Schweizerischer Bankverein - February 3, 1977
Россия 5 рублей 1800 СМ ОМ на аукционе Schweizerischer Bankverein - February 3, 1977
Из коллекции Сёдермана
Продавец Schweizerischer Bankverein
Дата 3 февраля 1977
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1800 СМ ОМ на аукционе Schweizerischer Bankverein - February 3, 1977
Россия 5 рублей 1800 СМ ОМ на аукционе Schweizerischer Bankverein - February 3, 1977
Из коллекции Сёдермана
Продавец Schweizerischer Bankverein
Дата 3 февраля 1977
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 рублей 1800 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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