5 рублей 1800 года СМ ОМ (Россия, Павел I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1800 года со знаком СМ ОМ. Это золотая монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 74 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 2700000 RUB. Торги состоялись 25 февраля 2017.

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