Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 рублей 1800 года СМ ОМ (Россия, Павел I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Золото (0,986)
- Вес 6,08 гр
- Чистого золота (0,1927 oz) 5,9949 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 65,602
Описание
- Страна Россия
- Период Павел I
- Номинал 5 рублей
- Год 1800
- Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1800 года со знаком СМ ОМ. Это золотая монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 74 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 2700000 RUB. Торги состоялись 25 февраля 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rare Coins
Дата 5 июня 2021
Сохранность AU58
Цена
32938 $
Цена в валюте аукциона 2400000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность AU58
Цена
39000 $
Цена в валюте аукциона 39000 USD
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 8 октября 2017
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец TimeLine Auctions
Дата 3 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 6 января 2011
Сохранность AU53 PCGS
Цена
******
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 10 октября 2006
Сохранность XF
Цена
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Из коллекции Коллекции Ренессанса
Продавец Renaissance Auctions LLC
Дата 13 августа 2000
Сохранность XF
Цена
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Из коллекции Сёдермана
Продавец Schweizerischer Bankverein
Дата 3 февраля 1977
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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