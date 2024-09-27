5 рублей 1800 года СМ АИ. Новодел (Россия, Павел I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1800 года со знаком СМ АИ. Новодел. Это золотая монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 510 проданному на аукционе Редкие Монеты за 30500 USD. Торги состоялись 6 июня 2020.

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