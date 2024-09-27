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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 рублей 1800 года СМ АИ. Новодел (Россия, Павел I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 5 рублей 1800 года СМ АИ Новодел - цена золотой монеты - Россия, Павел I Реверс монеты - 5 рублей 1800 года СМ АИ Новодел - цена золотой монеты - Россия, Павел I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Золото (0,986)
  • Вес 6,08 гр
  • Чистого золота (0,1927 oz) 5,9949 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Павел I
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1800
  • Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1800 года со знаком СМ АИ. Новодел. Это золотая монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 510 проданному на аукционе Редкие Монеты за 30500 USD. Торги состоялись 6 июня 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 рублей 1800 СМ АИ на аукционе Rare Coins - June 6, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
30500 $
Цена в валюте аукциона 30500 USD
Россия 5 рублей 1800 СМ АИ на аукционе Александр - December 9, 2005
Россия 5 рублей 1800 СМ АИ на аукционе Александр - December 9, 2005
Продавец Александр
Дата 9 декабря 2005
Сохранность MS65
Цена
Россия 5 рублей 1800 СМ АИ на аукционе Renaissance Auctions LLC - August 13, 2000
Россия 5 рублей 1800 СМ АИ на аукционе Renaissance Auctions LLC - August 13, 2000
Из коллекции Коллекции Ренессанса
Продавец Renaissance Auctions LLC
Дата 13 августа 2000
Сохранность UNC
Цена
5500 $
Цена в валюте аукциона 5500 USD

Где продать?

Для продажи 5 рублей 1800 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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