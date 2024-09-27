Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 рублей 1800 года СМ АИ. Новодел (Россия, Павел I)
Разновидность: Новодел
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Золото (0,986)
- Вес 6,08 гр
- Чистого золота (0,1927 oz) 5,9949 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Павел I
- Номинал 5 рублей
- Год 1800
- Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1800 года со знаком СМ АИ. Новодел. Это золотая монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 510 проданному на аукционе Редкие Монеты за 30500 USD. Торги состоялись 6 июня 2020.
Сохранность
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Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
30500 $
Цена в валюте аукциона 30500 USD
Где продать?
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