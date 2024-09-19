Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 рублей 1798 года СМ ФЦ (Россия, Павел I)
Фотография: The New York Sale
Техническая информация
- Металл Золото (0,986)
- Вес 6,08 гр
- Чистого золота (0,1927 oz) 5,9949 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт шнур вправо
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 147,473
Описание
- Страна Россия
- Период Павел I
- Номинал 5 рублей
- Год 1798
- Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (56) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1798 года со знаком СМ ФЦ. Это золотая монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1154 проданному на аукционе The New York Sale за 170000 USD. Торги состоялись 9 января 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
13598 $
Цена в валюте аукциона 1200000 RUB
Продавец Stack's
Дата 14 января 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Münzenonline
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Warin Global Investments
Дата 2 октября 2023
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 22 апреля 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
******
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Продавец Империя
Дата 8 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность XF45 RNGA
Цена
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Продавец Империя
Дата 29 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 22 декабря 2020
Сохранность MS60
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 29 октября 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 26 сентября 2020
Сохранность XF45 RNGA
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 11 июля 2020
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Где продать?
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