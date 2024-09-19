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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 рублей 1798 года СМ ФЦ (Россия, Павел I)

Аверс монеты - 5 рублей 1798 года СМ ФЦ - цена золотой монеты - Россия, Павел I Реверс монеты - 5 рублей 1798 года СМ ФЦ - цена золотой монеты - Россия, Павел I

Фотография: The New York Sale

Техническая информация

  • Металл Золото (0,986)
  • Вес 6,08 гр
  • Чистого золота (0,1927 oz) 5,9949 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт шнур вправо
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 147,473

Описание

  • Страна Россия
  • Период Павел I
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1798
  • Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (56) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1798 года со знаком СМ ФЦ. Это золотая монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1154 проданному на аукционе The New York Sale за 170000 USD. Торги состоялись 9 января 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 рублей 1798 СМ ФЦ на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
13598 $
Цена в валюте аукциона 1200000 RUB
Россия 5 рублей 1798 СМ ФЦ на аукционе WAG - April 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
14939 $
Цена в валюте аукциона 14000 EUR
Россия 5 рублей 1798 СМ ФЦ на аукционе Stack's - January 14, 2024
Россия 5 рублей 1798 СМ ФЦ на аукционе Stack's - January 14, 2024
Продавец Stack's
Дата 14 января 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1798 СМ ФЦ на аукционе Münzenonline - November 24, 2023
Продавец Münzenonline
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1798 СМ ФЦ на аукционе Warin Global Investments - October 2, 2023
Россия 5 рублей 1798 СМ ФЦ на аукционе Warin Global Investments - October 2, 2023
Продавец Warin Global Investments
Дата 2 октября 2023
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Россия 5 рублей 1798 СМ ФЦ на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1798 СМ ФЦ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
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Россия 5 рублей 1798 СМ ФЦ на аукционе Stack's - April 22, 2023
Россия 5 рублей 1798 СМ ФЦ на аукционе Stack's - April 22, 2023
Продавец Stack's
Дата 22 апреля 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Россия 5 рублей 1798 СМ ФЦ на аукционе Империя - May 12, 2022
Продавец Империя
Дата 12 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1798 СМ ФЦ на аукционе Империя - April 8, 2022
Продавец Империя
Дата 8 апреля 2022
Сохранность XF
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Россия 5 рублей 1798 СМ ФЦ на аукционе Künker - September 28, 2021
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность MS63 NGC
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Россия 5 рублей 1798 СМ ФЦ на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Россия 5 рублей 1798 СМ ФЦ на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность UNC
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Россия 5 рублей 1798 СМ ФЦ на аукционе Stack's - August 21, 2021
Россия 5 рублей 1798 СМ ФЦ на аукционе Stack's - August 21, 2021
Продавец Stack's
Дата 21 августа 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
Россия 5 рублей 1798 СМ ФЦ на аукционе Русское Наследие - June 13, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность XF45 RNGA
Цена
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Россия 5 рублей 1798 СМ ФЦ на аукционе Империя - April 29, 2021
Продавец Империя
Дата 29 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 рублей 1798 СМ ФЦ на аукционе Stack's - January 15, 2021
Россия 5 рублей 1798 СМ ФЦ на аукционе Stack's - January 15, 2021
Продавец Stack's
Дата 15 января 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
Россия 5 рублей 1798 СМ ФЦ на аукционе Имперская монета - December 22, 2020
Россия 5 рублей 1798 СМ ФЦ на аукционе Имперская монета - December 22, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 22 декабря 2020
Сохранность MS60
Цена
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Россия 5 рублей 1798 СМ ФЦ на аукционе MDC Monaco - October 29, 2020
Продавец MDC Monaco
Дата 29 октября 2020
Сохранность MS65 NGC
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Россия 5 рублей 1798 СМ ФЦ на аукционе Русское Наследие - September 26, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 26 сентября 2020
Сохранность XF45 RNGA
Цена
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Россия 5 рублей 1798 СМ ФЦ на аукционе Русское Наследие - July 11, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 11 июля 2020
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Россия 5 рублей 1798 СМ ФЦ на аукционе Империя - April 18, 2020
Продавец Империя
Дата 18 апреля 2020
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 рублей 1798 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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