5 рублей 1798 года СП ОМ (Россия, Павел I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1798 года со знаком СП ОМ. Это золотая монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 40348 проданному на аукционе Stack's Bowers за 55000 USD. Торги состоялись 8 августа 2012.

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