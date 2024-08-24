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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 рублей 1798 года СП ОМ (Россия, Павел I)

Аверс монеты - 5 рублей 1798 года СП ОМ - цена золотой монеты - Россия, Павел I Реверс монеты - 5 рублей 1798 года СП ОМ - цена золотой монеты - Россия, Павел I

Фотография: MDC Monaco

Техническая информация

  • Металл Золото (0,986)
  • Вес 6,08 гр
  • Чистого золота (0,1927 oz) 5,9949 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Павел I
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1798
  • Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1798 года со знаком СП ОМ. Это золотая монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 40348 проданному на аукционе Stack's Bowers за 55000 USD. Торги состоялись 8 августа 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 рублей 1798 СП ОМ на аукционе MDC Monaco - October 21, 2021
Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность AU53 PCGS
Цена
34965 $
Цена в валюте аукциона 30000 EUR
Россия 5 рублей 1798 СП ОМ на аукционе Stack's - August 8, 2012
Россия 5 рублей 1798 СП ОМ на аукционе Stack's - August 8, 2012
Продавец Stack's
Дата 8 августа 2012
Сохранность MS62 NGC
Цена
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