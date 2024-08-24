Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 рублей 1798 года СП ОМ (Россия, Павел I)
Фотография: MDC Monaco
Техническая информация
- Металл Золото (0,986)
- Вес 6,08 гр
- Чистого золота (0,1927 oz) 5,9949 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Павел I
- Номинал 5 рублей
- Год 1798
- Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1798 года со знаком СП ОМ. Это золотая монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 40348 проданному на аукционе Stack's Bowers за 55000 USD. Торги состоялись 8 августа 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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