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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 рублей 1801 года СМ АИ (Россия, Павел I)

Аверс монеты - 5 рублей 1801 года СМ АИ - цена золотой монеты - Россия, Павел I Реверс монеты - 5 рублей 1801 года СМ АИ - цена золотой монеты - Россия, Павел I

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,986)
  • Вес 6,08 гр
  • Чистого золота (0,1927 oz) 5,9949 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 180,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Павел I
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1801
  • Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (70) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1801 года со знаком СМ АИ. Это золотая монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 109 проданному на аукционе Александр за 80000 USD. Торги состоялись 16 декабря 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 рублей 1801 СМ АИ на аукционе MDC Monaco - October 13, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
73754 $
Цена в валюте аукциона 70000 EUR
Россия 5 рублей 1801 СМ АИ на аукционе Александр - February 8, 2023
Россия 5 рублей 1801 СМ АИ на аукционе Александр - February 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU53
Цена
Россия 5 рублей 1801 СМ АИ на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Россия 5 рублей 1801 СМ АИ на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2022
Сохранность AU DETAILS ННР
Цена
Россия 5 рублей 1801 СМ АИ на аукционе LA GALERIE DES MONNAIES ANTIQUITÉS NUMISMATIQUE TURQUAT - July 2, 2022
Продавец LA GALERIE DES MONNAIES ANTIQUITÉS NUMISMATIQUE TURQUAT
Дата 2 июля 2022
Сохранность VF
Цена
9386 $
Цена в валюте аукциона 9000 EUR
Россия 5 рублей 1801 СМ АИ на аукционе Александр - June 8, 2022
Россия 5 рублей 1801 СМ АИ на аукционе Александр - June 8, 2022
Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность AU53
Цена
Россия 5 рублей 1801 СМ АИ на аукционе Александр - December 15, 2021
Россия 5 рублей 1801 СМ АИ на аукционе Александр - December 15, 2021
Продавец Александр
Дата 15 декабря 2021
Сохранность F DETAILS NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1801 СМ АИ на аукционе Александр - November 26, 2021
Россия 5 рублей 1801 СМ АИ на аукционе Александр - November 26, 2021
Продавец Александр
Дата 26 ноября 2021
Сохранность AU53
Цена
Россия 5 рублей 1801 СМ АИ на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Россия 5 рублей 1801 СМ АИ на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 28 октября 2021
Сохранность AU50
Цена
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Россия 5 рублей 1801 СМ АИ на аукционе Katz - September 19, 2021
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность F DETAILS NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1801 СМ АИ на аукционе Александр - August 28, 2021
Россия 5 рублей 1801 СМ АИ на аукционе Александр - August 28, 2021
Продавец Александр
Дата 28 августа 2021
Сохранность AU53
Цена
Россия 5 рублей 1801 СМ АИ на аукционе Александр - June 30, 2021
Россия 5 рублей 1801 СМ АИ на аукционе Александр - June 30, 2021
Продавец Александр
Дата 30 июня 2021
Сохранность AU53
Цена
Россия 5 рублей 1801 СМ АИ на аукционе MDC Monaco - June 12, 2021
Продавец MDC Monaco
Дата 12 июня 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1801 СМ АИ на аукционе Rare Coins - June 5, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 5 июня 2021
Сохранность XF40
Цена
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Россия 5 рублей 1801 СМ АИ на аукционе Niemczyk - March 19, 2021
Россия 5 рублей 1801 СМ АИ на аукционе Niemczyk - March 19, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 рублей 1801 СМ АИ на аукционе Künker - February 25, 2021
Продавец Künker
Дата 25 февраля 2021
Сохранность F
Цена
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Россия 5 рублей 1801 СМ АИ на аукционе Имперская монета - February 23, 2021
Россия 5 рублей 1801 СМ АИ на аукционе Имперская монета - February 23, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 23 февраля 2021
Сохранность AU50
Цена
Россия 5 рублей 1801 СМ АИ на аукционе Империя - December 12, 2020
Продавец Империя
Дата 12 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1801 СМ АИ на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность AU53
Цена
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Россия 5 рублей 1801 СМ АИ на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Россия 5 рублей 1801 СМ АИ на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность AU50
Цена
Россия 5 рублей 1801 СМ АИ на аукционе Katz - July 12, 2020
Продавец Katz
Дата 12 июля 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1801 СМ АИ на аукционе Империя - June 26, 2020
Продавец Империя
Дата 26 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 рублей 1801 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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