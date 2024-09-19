Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 рублей 1801 года СМ АИ (Россия, Павел I)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,986)
- Вес 6,08 гр
- Чистого золота (0,1927 oz) 5,9949 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 180,000
Описание
- Страна Россия
- Период Павел I
- Номинал 5 рублей
- Год 1801
- Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (70) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1801 года со знаком СМ АИ. Это золотая монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 109 проданному на аукционе Александр за 80000 USD. Торги состоялись 16 декабря 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
73754 $
Цена в валюте аукциона 70000 EUR
Продавец LA GALERIE DES MONNAIES ANTIQUITÉS NUMISMATIQUE TURQUAT
Дата 2 июля 2022
Сохранность VF
Цена
9386 $
Цена в валюте аукциона 9000 EUR
Продавец Александр
Дата 15 декабря 2021
Сохранность F DETAILS NGC
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 28 октября 2021
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность F DETAILS NGC
Цена
******
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Продавец MDC Monaco
Дата 12 июня 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 5 июня 2021
Сохранность XF40
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 25 февраля 2021
Сохранность F
Цена
******
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Продавец Империя
Дата 12 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность AU53
Цена
******
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Где продать?
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