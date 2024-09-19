Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 рублей 1800 года СП ОМ. "СП ОМ" под картушем (Россия, Павел I)

Разновидность: "СП ОМ" под картушем

Аверс монеты - 5 рублей 1800 года СП ОМ "СП ОМ" под картушем - цена золотой монеты - Россия, Павел I Реверс монеты - 5 рублей 1800 года СП ОМ "СП ОМ" под картушем - цена золотой монеты - Россия, Павел I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,986)
  • Вес 6,08 гр
  • Чистого золота (0,1927 oz) 5,9949 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Павел I
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1800
  • Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1800 года со знаком СП ОМ. "СП ОМ" под картушем. Это золотая монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1359 проданному на аукционе Stack's Bowers за 73600 USD. Торги состоялись 10 сентября 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (1)
  • Künker (4)
  • SINCONA (1)
  • Stack's (1)
  • Александр (1)
  • Русское Наследие (2)
Россия 5 рублей 1800 СП ОМ на аукционе Künker - February 1, 2024
Продавец Künker
Дата 1 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
23767 $
Цена в валюте аукциона 22000 EUR
Россия 5 рублей 1800 СП ОМ на аукционе AURORA - August 24, 2022
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2022
Сохранность VF30 ННР
Цена
14108 $
Цена в валюте аукциона 850000 RUB
Россия 5 рублей 1800 СП ОМ на аукционе Александр - May 5, 2021
Россия 5 рублей 1800 СП ОМ на аукционе Александр - May 5, 2021
Продавец Александр
Дата 5 мая 2021
Сохранность VF20 RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1800 СП ОМ на аукционе Künker - March 26, 2021
Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1800 СП ОМ на аукционе Русское Наследие - July 11, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 11 июля 2020
Сохранность VF20 RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1800 СП ОМ на аукционе Künker - June 27, 2019
Продавец Künker
Дата 27 июня 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1800 СП ОМ на аукционе Русское Наследие - April 20, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 20 апреля 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1800 СП ОМ на аукционе SINCONA - October 23, 2018
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1800 СП ОМ на аукционе Künker - June 29, 2017
Продавец Künker
Дата 29 июня 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 рублей 1800 СП ОМ на аукционе Stack's - September 11, 2008
Россия 5 рублей 1800 СП ОМ на аукционе Stack's - September 11, 2008
Продавец Stack's
Дата 11 сентября 2008
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 5 рублей 1800 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Павла I Монеты России 1800 года Все российские монеты российские золотые монеты российские монеты номиналом 5 рублей Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск