Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 рублей 1800 года СП ОМ. "СП ОМ" под картушем (Россия, Павел I)
Разновидность: "СП ОМ" под картушем
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,986)
- Вес 6,08 гр
- Чистого золота (0,1927 oz) 5,9949 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Павел I
- Номинал 5 рублей
- Год 1800
- Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1800 года со знаком СП ОМ. "СП ОМ" под картушем. Это золотая монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1359 проданному на аукционе Stack's Bowers за 73600 USD. Торги состоялись 10 сентября 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец AURORA
Дата 24 августа 2022
Сохранность VF30 ННР
Цена
14108 $
Цена в валюте аукциона 850000 RUB
Продавец Александр
Дата 5 мая 2021
Сохранность VF20 RNGA
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 11 июля 2020
Сохранность VF20 RNGA
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 20 апреля 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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