5 рублей 1800 года СП ОМ. "СП ОМ" под картушем (Россия, Павел I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1800 года со знаком СП ОМ. "СП ОМ" под картушем. Это золотая монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1359 проданному на аукционе Stack's Bowers за 73600 USD. Торги состоялись 10 сентября 2008.

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