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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 рублей 1801 года СМ АИ. Новодел (Россия, Павел I)

Разновидность: Новодел

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Техническая информация

  • Металл Золото (0,986)
  • Вес 6,08 гр
  • Чистого золота (0,1927 oz) 5,9949 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 180,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Павел I
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1801
  • Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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