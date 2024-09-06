2 копейки 1799 года КМ (Россия, Павел I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1799 года со знаком КМ. Это медная монета периода Павла I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4503 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 969 USD. Торги состоялись 31 мая 2014.

Сохранность UNC (56) AU (96) XF (63) VF (16) F (2) Нет оценки (13) Сохранность (слабы) MS64 (3) MS63 (17) MS62 (13) MS61 (1) MS60 (4) AU58 (10) AU55 (15) AU53 (5) AU50 (5) XF45 (18) XF40 (6) VF35 (4) DETAILS (10) BN (58) Сервис CPRC (1) ННР (8) NGC (28) RNGA (13) CGC (7) PCGS (9)

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