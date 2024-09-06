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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1799 года КМ (Россия, Павел I)

Аверс монеты - 2 копейки 1799 года КМ - цена монеты - Россия, Павел I Реверс монеты - 2 копейки 1799 года КМ - цена монеты - Россия, Павел I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 35 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Павел I
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1799
  • Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (249) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1799 года со знаком КМ. Это медная монета периода Павла I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4503 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 969 USD. Торги состоялись 31 мая 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1799 КМ на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 2 копейки 1799 КМ на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность MS62 BN CPRC
Цена
Россия 2 копейки 1799 КМ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 2 копейки 1799 КМ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 3800 RUB
Россия 2 копейки 1799 КМ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 2 копейки 1799 КМ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS60 BN ННР
Цена
62 $
Цена в валюте аукциона 5500 RUB
Россия 2 копейки 1799 КМ на аукционе Hermes Auctions - June 17, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 копейки 1799 КМ на аукционе Hermes Auctions - June 3, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1799 КМ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 2 копейки 1799 КМ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность MS60 BN ННР
Цена
Россия 2 копейки 1799 КМ на аукционе AURORA - January 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1799 КМ на аукционе Русское Наследие - December 24, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
Россия 2 копейки 1799 КМ на аукционе Русское Наследие - December 24, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
Россия 2 копейки 1799 КМ на аукционе Русское Наследие - December 24, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1799 КМ на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 2 копейки 1799 КМ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 2 копейки 1799 КМ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность AU
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Россия 2 копейки 1799 КМ на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Россия 2 копейки 1799 КМ на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1799 КМ на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
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Россия 2 копейки 1799 КМ на аукционе Александр - November 22, 2023
Россия 2 копейки 1799 КМ на аукционе Александр - November 22, 2023
Продавец Александр
Дата 22 ноября 2023
Сохранность AU55
Цена
Продавец WCN
Дата 16 ноября 2023
Сохранность XF
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Россия 2 копейки 1799 КМ на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 2 копейки 1799 КМ на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия 2 копейки 1799 КМ на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность MS64 BN ННР
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Россия 2 копейки 1799 КМ на аукционе Русское Наследие - October 8, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 8 октября 2023
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
Россия 2 копейки 1799 КМ на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Россия 2 копейки 1799 КМ на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
Россия 2 копейки 1799 КМ на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 2 копейки 1799 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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