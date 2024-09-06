Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1799 года КМ (Россия, Павел I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 35 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Павел I
- Номинал 2 копейки
- Год 1799
- Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (249) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1799 года со знаком КМ. Это медная монета периода Павла I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4503 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 969 USD. Торги состоялись 31 мая 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS60 BN ННР
Цена
62 $
Цена в валюте аукциона 5500 RUB
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность MS64 BN ННР
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 2 копейки 1799 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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