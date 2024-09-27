Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка 1799 года ЕМ (Россия, Павел I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,56 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 11,200
Описание
- Страна Россия
- Период Павел I
- Номинал Полушка
- Год 1799
- Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1799 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Павла I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 398 проданному на аукционе SINCONA AG за 32000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Прочие фильтры
- Все фирмы
- Adolph Hess Nachfolger (1)
- Rare Coins (2)
- SINCONA (1)
Где продать?
Для продажи Полушка 1799 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск