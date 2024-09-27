Полушка 1799 года ЕМ (Россия, Павел I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1799 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Павла I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 398 проданному на аукционе SINCONA AG за 32000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

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