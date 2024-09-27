Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка 1799 года ЕМ (Россия, Павел I)

Аверс монеты - Полушка 1799 года ЕМ - цена монеты - Россия, Павел I Реверс монеты - Полушка 1799 года ЕМ - цена монеты - Россия, Павел I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,56 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 11,200

Описание

  • Страна Россия
  • Период Павел I
  • Номинал Полушка
  • Год 1799
  • Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1799 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Павла I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 398 проданному на аукционе SINCONA AG за 32000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Прочие фильтры
  • Все фирмы
  • Adolph Hess Nachfolger (1)
  • Rare Coins (2)
  • SINCONA (1)
Россия Полушка 1799 ЕМ на аукционе Rare Coins - October 5, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность VF20
Цена
Россия Полушка 1799 ЕМ на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность VF20
Цена
Россия Полушка 1799 ЕМ на аукционе SINCONA - October 16, 2013
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность VF
Цена
35039 $
Цена в валюте аукциона 32000 CHF
Россия Полушка 1799 ЕМ на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Россия Полушка 1799 ЕМ на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 9, 1913
Из коллекции Толстого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 9 марта 1913
Сохранность VF
Цена
110 ℳ︁
Цена в валюте аукциона 110 Mark

Где продать?

Для продажи Полушка 1799 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Павла I Монеты России 1799 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом Полушка Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Категория
Год
Поиск