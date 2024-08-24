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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Медные монеты Полушка Павла I - Россия

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Полушка 1797-1801

Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи
1797 ЕМ - - 0 791797 ЕМ Большой вензель - R4 0 01797 ЕМ Новодел - R2 0 231797 АМ - - 0 1701797 КМ - R1 0 861797 КМ Новодел - R2 0 41797 Без знака монетного двора. Новодел - R2 0 11798 ЕМ 1,510,000 - 0 731798 АМ - - 0 441798 КМ - R1 0 531798 КМ Новодел - R2 0 31799 ЕМ 11,200 R3 0 41799 КМ 200,000 R1 0 511799 КМ Новодел 200,000 R2 0 21799 Без знака монетного двора. Новодел - R3 0 01800 ЕМ - R2 0 171800 КМ Новодел - R3 0 21801 КМ Новодел - R3 0 0
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