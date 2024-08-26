Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка 1800 года ЕМ (Россия, Павел I)

Аверс монеты - Полушка 1800 года ЕМ - цена монеты - Россия, Павел I Реверс монеты - Полушка 1800 года ЕМ - цена монеты - Россия, Павел I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,56 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Павел I
  • Номинал Полушка
  • Год 1800
  • Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1800 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Павла I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 401 проданному на аукционе SINCONA AG за 11000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • AURORA (2)
  • Höhn (1)
  • Katz (1)
  • Rare Coins (7)
  • RedSquare (2)
  • SINCONA (1)
  • Знак (1)
  • Империя (1)
  • Имперская монета (1)
Россия Полушка 1800 ЕМ на аукционе Знак - March 15, 2024
Россия Полушка 1800 ЕМ на аукционе Знак - March 15, 2024
Продавец Знак
Дата 15 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полушка 1800 ЕМ на аукционе RedSquare - August 5, 2023
Продавец RedSquare
Дата 5 августа 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Полушка 1800 ЕМ на аукционе AURORA - July 6, 2023
Продавец AURORA
Дата 6 июля 2023
Сохранность XF
Цена
340 $
Цена в валюте аукциона 31000 RUB
Россия Полушка 1800 ЕМ на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка 1800 ЕМ на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка 1800 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка 1800 ЕМ на аукционе RedSquare - August 14, 2022
Продавец RedSquare
Дата 14 августа 2022
Сохранность VF
Цена
Россия Полушка 1800 ЕМ на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Россия Полушка 1800 ЕМ на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 8 марта 2022
Сохранность VF30
Цена
Россия Полушка 1800 ЕМ на аукционе Rare Coins - April 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность XF40
Цена
550 $
Цена в валюте аукциона 550 USD
Россия Полушка 1800 ЕМ на аукционе Rare Coins - November 10, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность XF40
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полушка 1800 ЕМ на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность XF40
Цена
Россия Полушка 1800 ЕМ на аукционе Katz - December 21, 2017
Продавец Katz
Дата 21 декабря 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полушка 1800 ЕМ на аукционе Империя - December 2, 2017
Продавец Империя
Дата 2 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
Россия Полушка 1800 ЕМ на аукционе Rare Coins - October 4, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 4 октября 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полушка 1800 ЕМ на аукционе AURORA - February 8, 2016
Продавец AURORA
Дата 8 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
Россия Полушка 1800 ЕМ на аукционе Höhn - October 25, 2014
Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полушка 1800 ЕМ на аукционе SINCONA - October 15, 2014
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Полушка 1800 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Павла I Монеты России 1800 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом Полушка Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Категория
Год
Поиск