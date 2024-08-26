Полушка 1800 года ЕМ (Россия, Павел I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1800 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Павла I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 401 проданному на аукционе SINCONA AG за 11000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность AU (3) XF (6) VF (6) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) XF40 (3) VF30 (1)