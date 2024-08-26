Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка 1800 года ЕМ (Россия, Павел I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,56 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Павел I
- Номинал Полушка
- Год 1800
- Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1800 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Павла I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 401 проданному на аукционе SINCONA AG за 11000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Имперская монета (1)
Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 4 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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