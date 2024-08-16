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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка 1800 года КМ. Новодел (Россия, Павел I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Полушка 1800 года КМ Новодел - цена монеты - Россия, Павел I Реверс монеты - Полушка 1800 года КМ Новодел - цена монеты - Россия, Павел I

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,56 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Павел I
  • Номинал Полушка
  • Год 1800
  • Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1800 года со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Павла I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 358 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2300 USD. Торги состоялись 18 июня 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полушка 1800 КМ на аукционе Rare Coins - June 18, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 18 июня 2016
Сохранность MS62
Цена
2300 $
Цена в валюте аукциона 2300 USD
Россия Полушка 1800 КМ на аукционе Александр - September 20, 2013
Россия Полушка 1800 КМ на аукционе Александр - September 20, 2013
Продавец Александр
Дата 20 сентября 2013
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи Полушка 1800 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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