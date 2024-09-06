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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка 1797 года ЕМ (Россия, Павел I)

Аверс монеты - Полушка 1797 года ЕМ - цена монеты - Россия, Павел I Реверс монеты - Полушка 1797 года ЕМ - цена монеты - Россия, Павел I

Фотография: Империя

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,56 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт шнур вправо
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Павел I
  • Номинал Полушка
  • Год 1797
  • Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (79) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1797 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Павла I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 382 проданному на аукционе SINCONA AG за 4250 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полушка 1797 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия Полушка 1797 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
87 $
Цена в валюте аукциона 7650 RUB
Россия Полушка 1797 ЕМ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность AU58 BN ННР
Цена
Россия Полушка 1797 ЕМ на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия Полушка 1797 ЕМ на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF45
Цена
114 $
Цена в валюте аукциона 10208 RUB
Россия Полушка 1797 ЕМ на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия Полушка 1797 ЕМ на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF40
Цена
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Россия Полушка 1797 ЕМ на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU58
Цена
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Россия Полушка 1797 ЕМ на аукционе Hermes Auctions - June 3, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность XF45 BN NGC
Цена
Россия Полушка 1797 ЕМ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия Полушка 1797 ЕМ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 марта 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия Полушка 1797 ЕМ на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка 1797 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия Полушка 1797 ЕМ на аукционе Русское Наследие - November 12, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка 1797 ЕМ на аукционе AURORA - September 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия Полушка 1797 ЕМ на аукционе Русское Наследие - August 13, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 13 августа 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка 1797 ЕМ на аукционе Niemczyk - June 24, 2023
Россия Полушка 1797 ЕМ на аукционе Niemczyk - June 24, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Полушка 1797 ЕМ на аукционе Александр - May 10, 2023
Россия Полушка 1797 ЕМ на аукционе Александр - May 10, 2023
Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность XF40
Цена
Россия Полушка 1797 ЕМ на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия Полушка 1797 ЕМ на аукционе Александр - April 5, 2023
Россия Полушка 1797 ЕМ на аукционе Александр - April 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 апреля 2023
Сохранность XF45
Цена
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Россия Полушка 1797 ЕМ на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Россия Полушка 1797 ЕМ на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Полушка 1797 ЕМ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Полушка 1797 ЕМ на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Россия Полушка 1797 ЕМ на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Продавец Денга1700
Дата 24 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полушка 1797 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность XF45
Цена
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Где продать?

Для продажи Полушка 1797 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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