Полушка 1797 года ЕМ (Россия, Павел I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1797 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Павла I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 382 проданному на аукционе SINCONA AG за 4250 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

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