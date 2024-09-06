Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка 1797 года ЕМ (Россия, Павел I)
Фотография: Империя
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,56 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт шнур вправо
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Павел I
- Номинал Полушка
- Год 1797
- Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (79) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1797 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Павла I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 382 проданному на аукционе SINCONA AG за 4250 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
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Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF40
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Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU58
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Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность XF
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Продавец WCN
Дата 14 марта 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность AU
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Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2023
Сохранность VF
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Дата 13 апреля 2023
Сохранность AU
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Дата 5 апреля 2023
Сохранность XF45
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Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность XF
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
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Где продать?
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