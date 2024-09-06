Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка 1797 года ЕМ. Новодел (Россия, Павел I)
Разновидность: Новодел
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,56 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Павел I
- Номинал Полушка
- Год 1797
- Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1797 года со знаком ЕМ. Новодел. Это медная монета периода Павла I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 19 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1400 USD. Торги состоялись 26 апреля 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MDC Monaco
Дата 12 июня 2021
Сохранность AU53 PCGS
Цена
363 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Продавец Numisbalt
Дата 14 марта 2021
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
955 $
Цена в валюте аукциона 800 EUR
Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2018
Сохранность MS62
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность MS62
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 10 июня 2017
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 26 апреля 2014
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 26 апреля 2014
Сохранность MS63
Цена
******
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Где продать?
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