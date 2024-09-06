Полушка 1797 года ЕМ. Новодел (Россия, Павел I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1797 года со знаком ЕМ. Новодел. Это медная монета периода Павла I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 19 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1400 USD. Торги состоялись 26 апреля 2014.

Сохранность UNC (18) AU (3) Сохранность (слабы) MS64 (2) MS63 (7) MS62 (2) MS60 (3) AU53 (1) BN (5) Сервис PCGS (4) NGC (4)

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