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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка 1797 года ЕМ. Новодел (Россия, Павел I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Полушка 1797 года ЕМ Новодел - цена монеты - Россия, Павел I Реверс монеты - Полушка 1797 года ЕМ Новодел - цена монеты - Россия, Павел I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,56 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Павел I
  • Номинал Полушка
  • Год 1797
  • Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1797 года со знаком ЕМ. Новодел. Это медная монета периода Павла I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 19 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1400 USD. Торги состоялись 26 апреля 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полушка 1797 ЕМ на аукционе MDC Monaco - June 12, 2021
Продавец MDC Monaco
Дата 12 июня 2021
Сохранность AU53 PCGS
Цена
363 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Россия Полушка 1797 ЕМ на аукционе Numisbalt - March 14, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 14 марта 2021
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
955 $
Цена в валюте аукциона 800 EUR
Россия Полушка 1797 ЕМ на аукционе AURORA - December 16, 2020
Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Россия Полушка 1797 ЕМ на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Россия Полушка 1797 ЕМ на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность MS60
Цена
Россия Полушка 1797 ЕМ на аукционе Империя - December 1, 2018
Продавец Империя
Дата 1 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка 1797 ЕМ на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность MS64
Цена
Россия Полушка 1797 ЕМ на аукционе Rare Coins - April 21, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2018
Сохранность MS62
Цена
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Россия Полушка 1797 ЕМ на аукционе Имперская монета - April 10, 2018
Россия Полушка 1797 ЕМ на аукционе Имперская монета - April 10, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 10 апреля 2018
Сохранность MS60
Цена
Россия Полушка 1797 ЕМ на аукционе Katz - April 1, 2018
Продавец Katz
Дата 1 апреля 2018
Сохранность UNC
Цена
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Россия Полушка 1797 ЕМ на аукционе Katz - December 21, 2017
Продавец Katz
Дата 21 декабря 2017
Сохранность UNC
Цена
Россия Полушка 1797 ЕМ на аукционе Имперская монета - December 12, 2017
Россия Полушка 1797 ЕМ на аукционе Имперская монета - December 12, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 12 декабря 2017
Сохранность MS60
Цена
Россия Полушка 1797 ЕМ на аукционе Rare Coins - November 11, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность MS62
Цена
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Россия Полушка 1797 ЕМ на аукционе Империя - September 30, 2017
Продавец Империя
Дата 30 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка 1797 ЕМ на аукционе Rare Coins - June 10, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 10 июня 2017
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия Полушка 1797 ЕМ на аукционе Rare Coins - November 12, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия Полушка 1797 ЕМ на аукционе Rare Coins - April 23, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия Полушка 1797 ЕМ на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Россия Полушка 1797 ЕМ на аукционе Rare Coins - April 26, 2014
Продавец Rare Coins
Дата 26 апреля 2014
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
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Россия Полушка 1797 ЕМ на аукционе Rare Coins - April 26, 2014
Продавец Rare Coins
Дата 26 апреля 2014
Сохранность MS63
Цена
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Россия Полушка 1797 ЕМ на аукционе Александр - December 14, 2013
Россия Полушка 1797 ЕМ на аукционе Александр - December 14, 2013
Продавец Александр
Дата 14 декабря 2013
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
Россия Полушка 1797 ЕМ на аукционе Александр - March 22, 2013
Россия Полушка 1797 ЕМ на аукционе Александр - March 22, 2013
Продавец Александр
Дата 22 марта 2013
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена

Где продать?

Для продажи Полушка 1797 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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