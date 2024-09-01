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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка 1797 года КМ (Россия, Павел I)

Аверс монеты - Полушка 1797 года КМ - цена монеты - Россия, Павел I Реверс монеты - Полушка 1797 года КМ - цена монеты - Россия, Павел I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,56 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Павел I
  • Номинал Полушка
  • Год 1797
  • Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (86) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1797 года со знаком КМ. Это медная монета периода Павла I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 117 проданному на аукционе Империя за 48000 RUB. Торги состоялись 6 декабря 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полушка 1797 КМ на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка 1797 КМ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
194 $
Цена в валюте аукциона 18000 RUB
Россия Полушка 1797 КМ на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка 1797 КМ на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Россия Полушка 1797 КМ на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность UNC DETAILS RNGA
Цена
Россия Полушка 1797 КМ на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка 1797 КМ на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка 1797 КМ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
70 $
Цена в валюте аукциона 55 GBP
Россия Полушка 1797 КМ на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU58
Цена
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Россия Полушка 1797 КМ на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка 1797 КМ на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка 1797 КМ на аукционе Spink - December 13, 2022
Продавец Spink
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Полушка 1797 КМ на аукционе Numisbalt - November 6, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полушка 1797 КМ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Россия Полушка 1797 КМ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия Полушка 1797 КМ на аукционе Александр - September 21, 2022
Россия Полушка 1797 КМ на аукционе Александр - September 21, 2022
Продавец Александр
Дата 21 сентября 2022
Сохранность VF35
Цена
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Россия Полушка 1797 КМ на аукционе Rare Coins - September 7, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка 1797 КМ на аукционе Александр - August 3, 2022
Россия Полушка 1797 КМ на аукционе Александр - August 3, 2022
Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность VF35
Цена
Россия Полушка 1797 КМ на аукционе Империя - July 21, 2022
Продавец Империя
Дата 21 июля 2022
Сохранность VF
Цена
Россия Полушка 1797 КМ на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка 1797 КМ на аукционе Numisbalt - April 9, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полушка 1797 КМ на аукционе Rare Coins - April 6, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка 1797 КМ на аукционе Rare Coins - April 6, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи Полушка 1797 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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