Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка 1797 года КМ (Россия, Павел I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,56 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Павел I
- Номинал Полушка
- Год 1797
- Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (86) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1797 года со знаком КМ. Это медная монета периода Павла I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 117 проданному на аукционе Империя за 48000 RUB. Торги состоялись 6 декабря 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (1)
- Coins.ee (5)
- Katz (10)
- MS67 (2)
- Niemczyk (1)
- Numisbalt (2)
- Rare Coins (31)
- Roma Numismatics (1)
- SINCONA (2)
- Spink (4)
- Александр (8)
- Империя (5)
- Имперская монета (6)
- Русский Нумизматический Дом (3)
- Русское Наследие (5)
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
194 $
Цена в валюте аукциона 18000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU58
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Spink
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 21 сентября 2022
Сохранность VF35
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 5
Где продать?
Для продажи Полушка 1797 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск