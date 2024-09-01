Полушка 1797 года КМ (Россия, Павел I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1797 года со знаком КМ. Это медная монета периода Павла I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 117 проданному на аукционе Империя за 48000 RUB. Торги состоялись 6 декабря 2013.

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