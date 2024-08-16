Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка 1801 года КМ. Новодел (Россия, Павел I)
Разновидность: Новодел
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,56 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Павел I
- Номинал Полушка
- Год 1801
- Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
Извините, нет данных о продажах этой монеты
Где продать?
Для продажи Полушка 1801 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск