Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка 1798 года КМ. Новодел (Россия, Павел I)
Разновидность: Новодел
Фотография: Spink UK
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,56 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Павел I
- Номинал Полушка
- Год 1798
- Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1798 года со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Павла I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 12 проданному на аукционе Александр за 2400 USD. Торги состоялись 18 декабря 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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