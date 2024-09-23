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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка 1798 года КМ. Новодел (Россия, Павел I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Полушка 1798 года КМ Новодел - цена монеты - Россия, Павел I Реверс монеты - Полушка 1798 года КМ Новодел - цена монеты - Россия, Павел I

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,56 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Павел I
  • Номинал Полушка
  • Год 1798
  • Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1798 года со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Павла I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 12 проданному на аукционе Александр за 2400 USD. Торги состоялись 18 декабря 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Александр (1)
Россия Полушка 1798 КМ на аукционе Spink - October 1, 2022
Продавец Spink
Дата 1 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
1600 $
Цена в валюте аукциона 1600 USD
Россия Полушка 1798 КМ на аукционе Александр - December 19, 2015
Россия Полушка 1798 КМ на аукционе Александр - December 19, 2015
Продавец Александр
Дата 19 декабря 2015
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
2400 $
Цена в валюте аукциона 2400 USD
Россия Полушка 1798 КМ на аукционе Cayón - December 10, 2008
Продавец Cayón
Дата 10 декабря 2008
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи Полушка 1798 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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