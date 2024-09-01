Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка 1798 года КМ (Россия, Павел I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,56 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Павел I
- Номинал Полушка
- Год 1798
- Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (53) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1798 года со знаком КМ. Это медная монета периода Павла I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 543 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1100 USD. Торги состоялись 10 ноября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 5 мая 2024
Сохранность XF DETAILS RNGA
Цена
218 $
Цена в валюте аукциона 20000 RUB
Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
248 $
Цена в валюте аукциона 23000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец MUNZE
Дата 17 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Gärtner
Дата 16 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
******
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Продавец MS67
Дата 28 июня 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность VF35
Цена
******
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Продавец MS67
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец RedSquare
Дата 19 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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