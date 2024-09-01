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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка 1798 года КМ (Россия, Павел I)

Аверс монеты - Полушка 1798 года КМ - цена монеты - Россия, Павел I Реверс монеты - Полушка 1798 года КМ - цена монеты - Россия, Павел I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,56 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Павел I
  • Номинал Полушка
  • Год 1798
  • Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (53) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1798 года со знаком КМ. Это медная монета периода Павла I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 543 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1100 USD. Торги состоялись 10 ноября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полушка 1798 КМ на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка 1798 КМ на аукционе Русское Наследие - May 5, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 5 мая 2024
Сохранность XF DETAILS RNGA
Цена
218 $
Цена в валюте аукциона 20000 RUB
Россия Полушка 1798 КМ на аукционе MS67 - April 10, 2024
Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
248 $
Цена в валюте аукциона 23000 RUB
Россия Полушка 1798 КМ на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия Полушка 1798 КМ на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Россия Полушка 1798 КМ на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
Россия Полушка 1798 КМ на аукционе AURORA - November 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка 1798 КМ на аукционе MUNZE - October 17, 2023
Продавец MUNZE
Дата 17 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Полушка 1798 КМ на аукционе Gärtner - October 16, 2023
Продавец Gärtner
Дата 16 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Полушка 1798 КМ на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
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Россия Полушка 1798 КМ на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка 1798 КМ на аукционе MS67 - June 28, 2023
Продавец MS67
Дата 28 июня 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия Полушка 1798 КМ на аукционе Александр - May 10, 2023
Россия Полушка 1798 КМ на аукционе Александр - May 10, 2023
Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность VF35
Цена
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Россия Полушка 1798 КМ на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Полушка 1798 КМ на аукционе MS67 - February 8, 2023
Продавец MS67
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия Полушка 1798 КМ на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка 1798 КМ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Россия Полушка 1798 КМ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия Полушка 1798 КМ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Россия Полушка 1798 КМ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия Полушка 1798 КМ на аукционе Русское Наследие - April 30, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Полушка 1798 КМ на аукционе Katz - March 20, 2022
Продавец Katz
Дата 20 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия Полушка 1798 КМ на аукционе RedSquare - March 19, 2022
Продавец RedSquare
Дата 19 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Полушка 1798 КМ на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия Полушка 1798 КМ на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полушка 1798 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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