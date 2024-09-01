Полушка 1798 года КМ (Россия, Павел I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1798 года со знаком КМ. Это медная монета периода Павла I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 543 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1100 USD. Торги состоялись 10 ноября 2018.

Сохранность UNC (3) AU (14) XF (17) VF (13) F (3) VG (1) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) MS63 (1) MS62 (2) AU58 (4) AU53 (2) XF40 (4) VF35 (2) F15 (2) VG8 (1) DETAILS (1) BN (7) Сервис RNGA (2) NGC (6)

Продавец Все фирмы

AURORA (3)

Coins.ee (6)

Gärtner (1)

Katz (9)

MS67 (3)

MUNZE (1)

Rare Coins (14)

RedSquare (1)

SINCONA (3)

Александр (2)

Империя (1)

Имперская монета (4)

Русское Наследие (5)