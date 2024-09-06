Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка 1797 года АМ (Россия, Павел I)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,56 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Павел I
- Номинал Полушка
- Год 1797
- Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Аннинск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (170) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1797 года со знаком АМ. Это медная монета периода Павла I отчеканена на Аннинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 33 проданному на аукционе MS67 за 220000 RUB. Торги состоялись 28 июня 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 1900 RUB
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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