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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка 1797 года АМ (Россия, Павел I)

Аверс монеты - Полушка 1797 года АМ - цена монеты - Россия, Павел I Реверс монеты - Полушка 1797 года АМ - цена монеты - Россия, Павел I

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,56 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Павел I
  • Номинал Полушка
  • Год 1797
  • Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Аннинск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (170) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1797 года со знаком АМ. Это медная монета периода Павла I отчеканена на Аннинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 33 проданному на аукционе MS67 за 220000 RUB. Торги состоялись 28 июня 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полушка 1797 АМ на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия Полушка 1797 АМ на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность AU50
Цена
Россия Полушка 1797 АМ на аукционе Hermes Auctions - June 17, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 1900 RUB
Россия Полушка 1797 АМ на аукционе Империя - May 16, 2024
Продавец Империя
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
275 $
Цена в валюте аукциона 25000 RUB
Россия Полушка 1797 АМ на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия Полушка 1797 АМ на аукционе Александр - March 20, 2024
Россия Полушка 1797 АМ на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность AU50
Цена
Россия Полушка 1797 АМ на аукционе Империя - February 15, 2024
Продавец Империя
Дата 15 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия Полушка 1797 АМ на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка 1797 АМ на аукционе AURORA - January 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка 1797 АМ на аукционе Russiancoin - December 21, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 21 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полушка 1797 АМ на аукционе AURORA - December 21, 2023
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Полушка 1797 АМ на аукционе Александр - December 20, 2023
Россия Полушка 1797 АМ на аукционе Александр - December 20, 2023
Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
Россия Полушка 1797 АМ на аукционе Russiancoin - November 23, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 23 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полушка 1797 АМ на аукционе Александр - November 22, 2023
Россия Полушка 1797 АМ на аукционе Александр - November 22, 2023
Продавец Александр
Дата 22 ноября 2023
Сохранность AU55
Цена
Россия Полушка 1797 АМ на аукционе Русское Наследие - November 12, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Полушка 1797 АМ на аукционе AURORA - October 26, 2023
Продавец AURORA
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Полушка 1797 АМ на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия Полушка 1797 АМ на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия Полушка 1797 АМ на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия Полушка 1797 АМ на аукционе Русское Наследие - October 8, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 8 октября 2023
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
Россия Полушка 1797 АМ на аукционе AURORA - September 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия Полушка 1797 АМ на аукционе Русское Наследие - September 10, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 10 сентября 2023
Сохранность AU53 BN RNGA
Цена

Где продать?

Для продажи Полушка 1797 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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