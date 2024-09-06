Полушка 1797 года АМ (Россия, Павел I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1797 года со знаком АМ. Это медная монета периода Павла I отчеканена на Аннинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 33 проданному на аукционе MS67 за 220000 RUB. Торги состоялись 28 июня 2023.

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