Полушка 1799 года КМ. Новодел (Россия, Павел I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1799 года со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Павла I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 425 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1700 USD. Торги состоялись 8 ноября 2014.

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