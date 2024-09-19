Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка 1799 года КМ. Новодел (Россия, Павел I)
Разновидность: Новодел
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,56 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 200,000
Описание
- Страна Россия
- Период Павел I
- Номинал Полушка
- Год 1799
- Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1799 года со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Павла I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 425 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1700 USD. Торги состоялись 8 ноября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- Rare Coins (2)
Где продать?
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