Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка 1799 года КМ (Россия, Павел I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,56 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 200,000
Описание
- Страна Россия
- Период Павел I
- Номинал Полушка
- Год 1799
- Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (51) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1799 года со знаком КМ. Это медная монета периода Павла I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 127 проданному на аукционе Империя за 38000 RUB. Торги состоялись 6 декабря 2013.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
98 $
Цена в валюте аукциона 9000 RUB
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 24 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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