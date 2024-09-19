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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка 1799 года КМ (Россия, Павел I)

Аверс монеты - Полушка 1799 года КМ - цена монеты - Россия, Павел I Реверс монеты - Полушка 1799 года КМ - цена монеты - Россия, Павел I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,56 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 200,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Павел I
  • Номинал Полушка
  • Год 1799
  • Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (51) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1799 года со знаком КМ. Это медная монета периода Павла I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 127 проданному на аукционе Империя за 38000 RUB. Торги состоялись 6 декабря 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полушка 1799 КМ на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка 1799 КМ на аукционе Знак - March 15, 2024
Россия Полушка 1799 КМ на аукционе Знак - March 15, 2024
Продавец Знак
Дата 15 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полушка 1799 КМ на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
233 $
Цена в валюте аукциона 216 EUR
Россия Полушка 1799 КМ на аукционе Русское Наследие - December 24, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
98 $
Цена в валюте аукциона 9000 RUB
Россия Полушка 1799 КМ на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полушка 1799 КМ на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия Полушка 1799 КМ на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия Полушка 1799 КМ на аукционе Katz - April 6, 2023
Продавец Katz
Дата 6 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия Полушка 1799 КМ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Полушка 1799 КМ на аукционе Katz - March 23, 2023
Продавец Katz
Дата 23 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Полушка 1799 КМ на аукционе Russiancoin - March 2, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полушка 1799 КМ на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка 1799 КМ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Россия Полушка 1799 КМ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия Полушка 1799 КМ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Россия Полушка 1799 КМ на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия Полушка 1799 КМ на аукционе Russiancoin - July 7, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 7 июля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полушка 1799 КМ на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия Полушка 1799 КМ на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Полушка 1799 КМ на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Россия Полушка 1799 КМ на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия Полушка 1799 КМ на аукционе Katz - October 24, 2021
Продавец Katz
Дата 24 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия Полушка 1799 КМ на аукционе Russiancoin - September 16, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 16 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полушка 1799 КМ на аукционе Katz - August 1, 2021
Продавец Katz
Дата 1 августа 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия Полушка 1799 КМ на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Россия Полушка 1799 КМ на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полушка 1799 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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