Полушка 1799 года КМ (Россия, Павел I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1799 года со знаком КМ. Это медная монета периода Павла I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 127 проданному на аукционе Империя за 38000 RUB. Торги состоялись 6 декабря 2013.

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