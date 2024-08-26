Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка 1798 года ЕМ (Россия, Павел I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,56 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт шнур вправо
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,510,000
Описание
- Страна Россия
- Период Павел I
- Номинал Полушка
- Год 1798
- Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (73) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1798 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Павла I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 550 проданному на аукционе Александр за 1600 USD. Торги состоялись 23 января 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Hermes Auctions
Дата 22 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 2100 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
227 $
Цена в валюте аукциона 20000 RUB
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность XF40
Цена
******
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Империя
Дата 21 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 24 февраля 2022
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
******
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Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 9 февраля 2022
Сохранность VF30
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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