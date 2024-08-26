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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка 1798 года ЕМ (Россия, Павел I)

Аверс монеты - Полушка 1798 года ЕМ - цена монеты - Россия, Павел I Реверс монеты - Полушка 1798 года ЕМ - цена монеты - Россия, Павел I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,56 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт шнур вправо
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,510,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Павел I
  • Номинал Полушка
  • Год 1798
  • Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (73) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1798 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Павла I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 550 проданному на аукционе Александр за 1600 USD. Торги состоялись 23 января 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (3)
  • Coins.ee (2)
  • COINSNET (3)
  • Hermes Auctions (1)
  • Katz (2)
  • La Galerie Numismatique (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
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  • Numisbalt (2)
  • Rare Coins (13)
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  • Русский Нумизматический Дом (1)
  • Русское Наследие (1)
Россия Полушка 1798 ЕМ на аукционе Hermes Auctions - July 22, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 22 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 2100 RUB
Россия Полушка 1798 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия Полушка 1798 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
227 $
Цена в валюте аукциона 20000 RUB
Россия Полушка 1798 ЕМ на аукционе Русское Наследие - March 3, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
Россия Полушка 1798 ЕМ на аукционе Знак - January 26, 2024
Россия Полушка 1798 ЕМ на аукционе Знак - January 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полушка 1798 ЕМ на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка 1798 ЕМ на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полушка 1798 ЕМ на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 21, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Полушка 1798 ЕМ на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU58
Цена
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Россия Полушка 1798 ЕМ на аукционе Александр - May 10, 2023
Россия Полушка 1798 ЕМ на аукционе Александр - May 10, 2023
Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность XF40
Цена
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Россия Полушка 1798 ЕМ на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Полушка 1798 ЕМ на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия Полушка 1798 ЕМ на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU58
Цена
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Россия Полушка 1798 ЕМ на аукционе Империя - July 21, 2022
Продавец Империя
Дата 21 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Полушка 1798 ЕМ на аукционе Знак - May 27, 2022
Продавец Знак
Дата 27 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полушка 1798 ЕМ на аукционе RedSquare - March 19, 2022
Продавец RedSquare
Дата 19 марта 2022
Сохранность VF
Цена
Россия Полушка 1798 ЕМ на аукционе Stack's - February 24, 2022
Россия Полушка 1798 ЕМ на аукционе Stack's - February 24, 2022
Продавец Stack's
Дата 24 февраля 2022
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Россия Полушка 1798 ЕМ на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия Полушка 1798 ЕМ на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Полушка 1798 ЕМ на аукционе Александр - February 9, 2022
Россия Полушка 1798 ЕМ на аукционе Александр - February 9, 2022
Продавец Александр
Дата 9 февраля 2022
Сохранность VF30
Цена
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Россия Полушка 1798 ЕМ на аукционе Александр - December 15, 2021
Россия Полушка 1798 ЕМ на аукционе Александр - December 15, 2021
Продавец Александр
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF30
Цена
Россия Полушка 1798 ЕМ на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Россия Полушка 1798 ЕМ на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Россия Полушка 1798 ЕМ на аукционе Имперская монета - November 2, 2021
Россия Полушка 1798 ЕМ на аукционе Имперская монета - November 2, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 2 ноября 2021
Сохранность VF30
Цена
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Где продать?

Для продажи Полушка 1798 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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