Полушка 1798 года ЕМ (Россия, Павел I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1798 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Павла I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 550 проданному на аукционе Александр за 1600 USD. Торги состоялись 23 января 2009.

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