Полушка 1798 года АМ (Россия, Павел I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1798 года со знаком АМ. Это медная монета периода Павла I отчеканена на Аннинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 544 проданному на аукционе Редкие Монеты за 725 USD. Торги состоялись 10 ноября 2018.

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