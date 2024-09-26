Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка 1798 года АМ (Россия, Павел I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,56 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Павел I
- Номинал Полушка
- Год 1798
- Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Аннинск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (44) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1798 года со знаком АМ. Это медная монета периода Павла I отчеканена на Аннинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 544 проданному на аукционе Редкие Монеты за 725 USD. Торги состоялись 10 ноября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (6)
- Haljak Coin Auction (1)
- Katz (1)
- Münzen Gut-Lynt (1)
- Rare Coins (19)
- Roma Numismatics (1)
- WDA - MiM (1)
- Александр (5)
- Империя (3)
- Имперская монета (3)
- Монеты и Медали (1)
- Русское Наследие (2)
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS61 BN ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 10 июля 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 22 сентября 2021
Сохранность VF25
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 27 июня 2021
Сохранность AU53 BN
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 17 июня 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность VF35
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123
Где продать?
Для продажи Полушка 1798 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск