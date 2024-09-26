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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка 1798 года АМ (Россия, Павел I)

Аверс монеты - Полушка 1798 года АМ - цена монеты - Россия, Павел I Реверс монеты - Полушка 1798 года АМ - цена монеты - Россия, Павел I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,56 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Павел I
  • Номинал Полушка
  • Год 1798
  • Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Аннинск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (44) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1798 года со знаком АМ. Это медная монета периода Павла I отчеканена на Аннинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 544 проданному на аукционе Редкие Монеты за 725 USD. Торги состоялись 10 ноября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полушка 1798 АМ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия Полушка 1798 АМ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
52 $
Цена в валюте аукциона 4600 RUB
Россия Полушка 1798 АМ на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 460 RUB
Россия Полушка 1798 АМ на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Россия Полушка 1798 АМ на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия Полушка 1798 АМ на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность F
Цена
Россия Полушка 1798 АМ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка 1798 АМ на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия Полушка 1798 АМ на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Полушка 1798 АМ на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS61 BN ННР
Цена
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Россия Полушка 1798 АМ на аукционе Rare Coins - September 7, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка 1798 АМ на аукционе Русское Наследие - July 10, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 10 июля 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия Полушка 1798 АМ на аукционе Rare Coins - February 2, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка 1798 АМ на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия Полушка 1798 АМ на аукционе Rare Coins - October 13, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка 1798 АМ на аукционе Александр - September 22, 2021
Россия Полушка 1798 АМ на аукционе Александр - September 22, 2021
Продавец Александр
Дата 22 сентября 2021
Сохранность VF25
Цена
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Россия Полушка 1798 АМ на аукционе Александр - September 25, 2021
Россия Полушка 1798 АМ на аукционе Александр - September 25, 2021
Продавец Александр
Дата 25 сентября 2021
Сохранность VF25
Цена
Россия Полушка 1798 АМ на аукционе Русское Наследие - June 27, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 27 июня 2021
Сохранность AU53 BN
Цена
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Россия Полушка 1798 АМ на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 20, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 20 июня 2021
Сохранность VF
Цена
Россия Полушка 1798 АМ на аукционе Rare Coins - January 27, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 27 января 2021
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка 1798 АМ на аукционе Rare Coins - June 17, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 17 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия Полушка 1798 АМ на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Россия Полушка 1798 АМ на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность VF35
Цена
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Россия Полушка 1798 АМ на аукционе Rare Coins - February 19, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 19 февраля 2020
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Полушка 1798 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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