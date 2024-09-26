Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка 1797 года КМ. Новодел (Россия, Павел I)
Разновидность: Новодел
Цены на аукционах (4) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1797 года со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Павла I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 23064 проданному на аукционе Heritage Auctions за 276 USD. Торги состоялись 9 января 2005.
Сохранность
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