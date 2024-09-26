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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка 1797 года КМ. Новодел (Россия, Павел I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Полушка 1797 года КМ Новодел - цена монеты - Россия, Павел I Реверс монеты - Полушка 1797 года КМ Новодел - цена монеты - Россия, Павел I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,56 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Павел I
  • Номинал Полушка
  • Год 1797
  • Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1797 года со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Павла I отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 23064 проданному на аукционе Heritage Auctions за 276 USD. Торги состоялись 9 января 2005.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Heritage (1)
  • Rare Coins (2)
  • Александр (1)
Россия Полушка 1797 КМ на аукционе Rare Coins - October 5, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность MS62
Цена
Россия Полушка 1797 КМ на аукционе Rare Coins - November 10, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность MS62
Цена
Россия Полушка 1797 КМ на аукционе Александр - December 19, 2015
Россия Полушка 1797 КМ на аукционе Александр - December 19, 2015
Продавец Александр
Дата 19 декабря 2015
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
Россия Полушка 1797 КМ на аукционе Heritage - January 10, 2005
Россия Полушка 1797 КМ на аукционе Heritage - January 10, 2005
Продавец Heritage
Дата 10 января 2005
Сохранность MS65 NGC
Цена
276 $
Цена в валюте аукциона 276 USD

Где продать?

Для продажи Полушка 1797 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
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