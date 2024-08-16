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Полушка 1797 года. Без знака монетного двора. Новодел (Россия, Павел I)
Разновидность: Без знака монетного двора. Новодел
Цены на аукционах (1) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1797 года. Без знака монетного двора. Новодел. Это медная монета периода Павла I. Рекорд цены принадлежит лоту 44178 проданному на аукционе Stack's Bowers за 750 USD. Торги состоялись 22 апреля 2023.
Сохранность
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