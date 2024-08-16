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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка 1797 года. Без знака монетного двора. Новодел (Россия, Павел I)

Разновидность: Без знака монетного двора. Новодел

Аверс монеты - Полушка 1797 года Без знака монетного двора Новодел - цена монеты - Россия, Павел I Реверс монеты - Полушка 1797 года Без знака монетного двора Новодел - цена монеты - Россия, Павел I

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес null гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Павел I
  • Номинал Полушка
  • Год 1797
  • Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1797 года. Без знака монетного двора. Новодел. Это медная монета периода Павла I. Рекорд цены принадлежит лоту 44178 проданному на аукционе Stack's Bowers за 750 USD. Торги состоялись 22 апреля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полушка 1797 на аукционе Stack's - April 22, 2023
Россия Полушка 1797 на аукционе Stack's - April 22, 2023
Продавец Stack's
Дата 22 апреля 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Полушка 1797 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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