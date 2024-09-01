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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка 1797 года ЕМ. Большой вензель (Россия, Павел I)

Разновидность: Большой вензель

Аверс монеты - Полушка 1797 года ЕМ Большой вензель - цена монеты - Россия, Павел I Реверс монеты - Полушка 1797 года ЕМ Большой вензель - цена монеты - Россия, Павел I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,56 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт шнур вправо
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Павел I
  • Номинал Полушка
  • Год 1797
  • Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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