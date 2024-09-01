Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка 1797 года ЕМ. Большой вензель (Россия, Павел I)
Разновидность: Большой вензель
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,56 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт шнур вправо
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Павел I
- Номинал Полушка
- Год 1797
- Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (7)
Цены на аукционах
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