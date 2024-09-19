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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1799 года СМ МБ. Гладкий гурт. Новодел (Россия, Павел I)

Разновидность: Гладкий гурт. Новодел

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Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 1,04 гр
  • Чистого серебра (0,029 oz) 0,9027 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Павел I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1799
  • Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1799 года со знаком СМ МБ. Гладкий гурт. Новодел. Это серебряная монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 222 проданному на аукционе Русское Наследие за 15000 USD. Торги состоялись 21 апреля 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1799 СМ МБ на аукционе Русское Наследие - April 21, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 21 апреля 2018
Сохранность MS63 RNGA
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1799 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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