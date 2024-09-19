Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1799 года СМ МБ. Гладкий гурт. Новодел (Россия, Павел I)
Разновидность: Гладкий гурт. Новодел
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 1,04 гр
- Чистого серебра (0,029 oz) 0,9027 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Павел I
- Номинал 5 копеек
- Год 1799
- Правитель Павел I (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1799 года со знаком СМ МБ. Гладкий гурт. Новодел. Это серебряная монета периода Павла I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 222 проданному на аукционе Русское Наследие за 15000 USD. Торги состоялись 21 апреля 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Русское Наследие (1)
Где продать?
Для продажи 5 копеек 1799 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск