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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробные монеты 5 копеек Павла I - Россия

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5 копеек 1797

Утяжеленные
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи
1797 СМ ФЦ 13,601 R 0 791797 СМ ФЦ Новодел 13,601 R4 0 1
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5 копеек 1798-1801

Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи
1798 СМ МБ 113,995 - 0 3171798 СП ОМ - - 0 481799 СМ МБ Гладкий гурт. Новодел - R3 0 11799 СМ МБ Гурт шнуровидный. Новодел - R2 0 41800 СМ ОМ 3 R4 0 21801 СМ АИ 20,001 R 0 541801 СМ ФЦ - R3 0 2
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